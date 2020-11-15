Susam yağı kürü nasıl yapılır bembeyaz dişlerin sırrı!

Susam tahinin ana maddesi olarak bilinmektedir. Tohum olarak bulunan susam baharat olarakta kullanılmaktadır. Mutfaklarımızda yer alan susamın insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Dişleri beyazlatmasından tutunda kötü kolestrolü düşürmesine kadar pek çok konuda fayda sağlayan susamın bilinmeyen faydalarını öğrendikten sonra mutfaklarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Peki susam gerçekten dişleri beyazlatıyor mu? Diş beyazlatan susam kürü nasıl yapılır? Susamın faydaları neler? İşte susama dair tüm bilinmesi gerekenler!

Yorgunluk ve halsizliğin çaresi!

Susuma içeriğinde bol miktarda demir maddesi barındırmaktadır. Anemi riskini ortadan kaldran susam yorgunluk ve halsizlik hislerinin düşürülmesine yardımcı olmaktadır.

Kötü kolesterolü düşürür!

Susam kötü kolestrol seviyesinin de düşmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra kalbi beslemekte ve damarların sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Arter hastalığına yakalanma ve felç geçirme riskini azaltır.

Karaciğerdeki toksinleri temizliyor

Yapılan araştırmalara göre karaciğerdeki toksinleri temizliyor. Gözdeki bozuk hücreleri yenilemede de etkili olduğu bilinir.

Dişleri beyazlatıyor

Susam aynı zamanda ağız ve diş sağlığına da iyi gelmektedir. Özellikle yağının dişleri beyazlattığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır.

Diş beyazlatan susam kürü tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı susam yağı ,1 yemek kaşığı limon suyu

Uygulanışı:

İki malzemeyi iyice karıştırınız 5 dakika bekleyiniz. Daha sonra gazlı bez yardımıyla dişlerinize ve diş etlerinize masaj yaparak uygulayınız. 2 dakika bekledikten sonra ağzınızı iyice durulayınız. Hafta da 2 defa bu karışımı dişlerinize uygulayınız.