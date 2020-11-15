Acun Ilıcalı'dan Exxen açıklaması İnşallah batmayız!

Acun Ilıcalı, online olarak gerçekleştirilen Brand Week Istanbul’a konuk oldu. Katılımcılara tecrübelerini aktaran ünlü televizyoncu kendisine yöneltilen sorulara samimiyetle yanıt verdi.

"İnşallah batmayız!"

Yeni projesi ‘Exxen’ hakkında da konuşan Ilıcalı, “Hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediğimizi yapamıyoruz. Ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Büyük bir risk alarak giriyoruz, inşallah batmayız!” dedi.

Acun Ilıcalı kimdir?

Edirne doğumlu olan Acun Ilıcalı'nın, annesi İlknur kooperatifler il müdürü, babası Ergün Ilıcalı ise müteahhitlik işiyle uğraşıyorlardı. Acun Ilıcalı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlkokulu'nda tamamlamıştır. Lise öğrenimini ise Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlamış, üniversite hayatını da İstanbul'da geçirmeyi tercih ederek İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmış fakat okulu bitirememiştir.

Özel hayatı: Acun Ilıcalı 19 yaşında iken 1988 senesinde Seda Başbuğ ile evlenmiştir. Bu evlilikten Banu adında bir kız çocuğa sahip olmuştur. Ancak 1995 senesinde anne ve babasını Bodruma giderken trafik kazasında kaybetmiş ve ağır bir bunalıma girmiş ve bu bunalımında etkisiyle Seda Başbuğ’dan 1993 senesinde ayrılmıştır. 2003 senesinde Zeynep Yılmaz ile evlenmiş ve Zeynep Yılmaz'dan da Zeynep ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. Ancak 2010 yılında Zeynep Yılmaz eşinin kendisini Şeyma Subaşı ile aldattığını söyleyerek boşanma davası açmıştır. Ünlülerin avukatlığını yapan Kezban Hatemi, Acun Ilıcalı ‘nın da avukatlığını da üstlenmiş ve Zeynep Yılmaz'ın iddialarını reddetmiş ve Eylül ayında dava düşmüştür. Ancak 2013 yılında Şeyma Subaşı’ndan Melisa adında bir kızı olunca 12 Temmuz 2016 yılında Zeynep Yılmaz'dan tek celsede boşanmıştır. 2017 yılında ise adından günlerce bahsettirdiği bir düğün ile Şeyma Subaşı ile evlendi. 2018 yılında Şeyma Subaşı ile boşanan Acun Ilıcalı dört kız babasıdır.

Sunuculuğunu Yaptığı Programlar: İlk olarak Beşiktaş'ın muhabirliğini yapan Acun Ilıcalı daha sonra Show TV ya transfer oldu ve 2002 yılında Acun Firarda isimli programın sunuculuğunu yapmıştır. Daha sonra FearFactor, Survivor Kızlar Erkekler, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor Aslanlar Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi, Yok Böyle Dans gibi birçok programın sunuculuğunu yapmıştır. Şimdi ise sahibi olduğu TV 8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye, Survivor Ünlüler - Gönüllüler, Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi yarışmaların sunuculuğunu yapmaktadır.