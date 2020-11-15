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Zeytinin faydaları demir ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyor!

Kültürümüzün ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinin insan sağlığına olan faydalarına inanamayacaksınız. İşte zeytinin mucizevi faydaları!

Zeytinin faydaları demir ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyor!
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan zeytinin insan sağlığıa olan faydalarını duymuş muydunuz? Kanserli hücrelere karşı savaşmasından tutun da kabızlık problemine kadar birçok konuda yarar sağlayan zeytinin faydaları kadar zeytin çekirdeğinin de pek çok faydası bulunuyor. Peki bunlar neler? Elmaelmacom olarak bu şahane lezzetin sağlığa olan faydalarını sizler için araştırdık.  İşte belki ilk kez duyacağınız zeytin ve zeytin çekirdeğinin faydaları hakkında bilinmeyenler!

Vitamin ve mineral deposu!

Zeytin kalsiyum ve mineral bakımından oldukça zengin bir besindir. Hem yeşil hem de siyah olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Zeytinin içerisinde bl miktarda A, D, E ve K vitaminleri bulunmaktadır. 

Demir ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyor!

Zeytin eski çağlardan itibaren hastalıkların ilerlemesini önlemek amacıyla kullanılan bir besindir. Uzmanlar günde beş zeytin yemenin vücudun ihtiyacı olan demirin yüzde 55'ini karşıladığını vurguluyor. 

Kanserli hücrelere karşı direnci artırır

Zeytin çok yararlı bir besindir. Bağışıklık sistemindeki sağlıklı hücrelerin sayısını arttırarak vücudun kanserli hücrelere karşı direncini arttırmaktadır. 

Anemiyi önler

Anemi hastalığına karşı koruyucu etkisi vardır. Bunun yanı sıra damar tıkanıklığı ve kalp hastalıklarının yaşanmamasını sağlamaktadır. 

Cilt ve saç sağlığına iyi geliyor

Zeytin antioksidan bakımından zengin bir besindir. Bunun yanı sıra E vitamini bakımından oldukça zengin olan bu besin cildin parlak ve ışıl ışıl görünmesini de sağlıyor. Cilt sağlığının yanı sıra saç sağlığını da koruyan zeytinin faydaları saymakla bitmiyor. 

Mide yanması ve ülseri giderir

Zeytin kadar zeytin çekirdeği de insan sağlığına oldukça fayda sağlamaktadır. Özellikle  yemek sonrası yaşanan mide yanması ve ülser gibi hastalıklara iyi geldiği söylenen zeytin çekirdeği içerdiği omega 3 yaş asitleri ve çözücü asitler sayesinde bilenin temizlenmesini hızlandırır.

Kabızlık sorununa birebir!

Zeytinin çekirdeği aynı zamanda kabızlık sorununa da iyi gelmektedir. Özellikle zeytin çekirdeği toz haline getirilip tüketildiğinde daha etkili olmaktadır. 

 

 

 

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