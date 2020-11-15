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İbo Show sonrası şarkıcı Deniz Seki'den isyan! Eleştirilere yanıt verdi

Dokuz yıl sonra ekranlara dönen 'İbo Show'un ilk konuklarından olan şarkıcı Deniz Seki, Ahmet Kaya şarkısı söylediği için yapılan eleştirilere yanıt verdi.

İbo Show sonrası şarkıcı Deniz Seki'den isyan! Eleştirilere yanıt verdi
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programı 9 yıl aradan sonra ekranlara geri döndü. Programın konuklarından şarkıcı Deniz Seki sosyal medyanın hedefindeydi. Ünlü şarkıcı sosyal medya paylaşımıyla kendisini eleştirenlere isyan etti.

Ev halini paylaştı

Kilosundan, sesine birçok konuda kötü yorum alan Deniz Seki sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından ev halini paylaşan Seki, konuyla ilgili eleştirilere cevap verdi. 

"Söylemediğiniz ne kilom kalmış ne de sesim"

Seki oaylaşımında, "Arkadaşlar İbo Show’un çekildiği tarih 02.10.2020 ben 68,7 kiloydum bugün 14.11.2020 tarihi itibariyle 59 kilodayım. Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık" ifadeleriyle eleştirilere yanıt verdi.

"Bayıldığınız hiçbir şarkıcı 3 saat canlı sahne yapamıyor"

Şarkıcı, sözlerine "Ayrıca, bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum" diye devam etti.

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