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Hangi tene hangi renk oje yakışır buğday tenlilere toprak tonları yakışıyor!

Ten rengine göre hangi renk oje seçilir? Buğday, açık tenli, kumral ve koyu tenlilerin bütünlük sağlayabileceği bu renkleri bir araya getirdik!

Hangi tene hangi renk oje yakışır buğday tenlilere toprak tonları yakışıyor!
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Ten renginizle bütünlük sağlayacak sizi riske atmayacak oje renklerini bir araya getirdik! Ten rengine göre hangi renk oje seçilir? Hangi renk oje en çok hangi tene yakuışır? İşte tüm bu soruların yanıtını bir araya getirdik! Ten rengine göre en çok hangi renk ojeler yakışıyormuş hadi gelin hep beraber inceleyelim!

Esmerler için...

Koyu ten rengine yakışacak renklerin başına turuncu, kırmızı ve fuşya renkleridir. Özellikle yaz bronzluğunda neon renkleri tercih edebilirsiniz.

Açık tenliler için...

Eğer ki cilt renginiz açık tonlardaysa tırnaklarınız için tercih edebileceğiniz oje renkleri özellikle koyu renkleri tercih edebilirsiniz Mavi, mor, şeftali tonlarını sürebilirsiniz.

Kumral tenliler için...

Kumral olarak adlandırdığımız yani orta renkli ten grubuna girenler için, bordo, mor, pembe ve koyu kırmızı renkler çok yakışacaktır. Günlük hayatınızda istediğiniz kıyafetle bu renk ojeleri kombinleyebilirsiniz.

Buğday tenliler için...

Koyu sarı alt tonlu tenlilere en çok yakışacak oje renkleri olarak kahverengi ve sarı tonları dışında tüm renkler çok yakışacaktır. Ancak bu iki riskli rengi buğday tenli kadınların uzak durması gerekiyor.

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