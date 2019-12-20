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Ünlü şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani evleniyor işte nikah tarihleri!

2. Sayfa programının haberine göre Hazer Amani ve Sıla, ocak ayının ikinci haftası Roma'da nikah masasına oturacak.

Ünlü şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani evleniyor işte nikah tarihleri!
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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz kış aylarında arabada sarmaş dolaş görüntülendiği şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin ilişkileri dolu dizgin devam ederken çift mutluluklarını evlilikle taçlandıracakları öğrenildi. Mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü çiftin ocak ayının ikinci haftasında dünyaevine gireceği öğrenildi. 

''Roma'da nikah masasına oturacak''

2. Sayfa programının haberine göre; Hazer Amani ile Sıla, ocak ayının ikinci haftası Roma'da nikah masasına oturacak. Nikah törenine çiftin ailelerini yanı sıra yakın dostları katılacak. Çift, nikah töreni için 130 bin TL harcayacak.

''Güzel bir şey yaşıyorum'' demişti 

Geçtiğimiz yaz Harbiye'de konser veren Sıla'yı izleyen Hazer Amani gazetecilerin sorularına "İlişkimiz müthiş güzel gidiyor" diyerek yanıt vermişti. Sıla ise yaşadığı büyük aşkı "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" sözleriyle anlatmıştı.

Ünlü şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani evleniyor işte nikah tarihleri!

 

 

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