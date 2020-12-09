Kabak çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak tat!

Elmaelma.com olarak içerisinde krema yer almayan, leziz mi leziz bir kabak çorbası tarifini siz değerli okurlarımız için araştırdık. Sağlıklı ve hafif bir alternatif arayanları memnun edecek bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Kabak çorbası yemeyenlerin bile bayılarak tüketeceği bir çorba! Sizi daha fazla bekletmeden kabak çorbası tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

3 adet kabak

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç

1 adet patates

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Bütün sebzeleri küp küp doğrayın. Uygun bir tencereye biraz yağ koyup soğan ve sarımsağı kavurun. Ardından patates ve havuçları da ekleyip biraz kavurun. Son olarak kabakları ilave edin. Üzerine 4 su bardağı su ilave edin. Kapağını kapatıp sebzeler yumuşayıncaya kadar kaynatın, ardından blenderden geçirin. Ocaktan almadan önce tuz ve karabiber ekleyip servis edin. Afiyet olsun.