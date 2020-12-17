Lalanga nasıl yapılır lezzetine doyulmaz!

Lalanga nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarınızın yeni gözdesi olmaa aday olacak bu şahane tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı kaşar peyniri

2 su bardağı un



1 çay kaşığı tuz



Kızartmak için:

1/3 su bardağı sıvı yağ

Bugüne dek adını dahi hiç duymamış olabilirsiniz ama bu andan itibaren onu kahvaltıya davet etmediğiniz her gün için üzülebilirsiniz. Zira kendisi kahvaltılarınızın yeni yıldızı olacak kadar lezzetli ve farklı.

Nasıl Yapılır?

Önce bir kaba yumurtaları kırıp çırpın. Sonra içine yoğurt ve sütü de ekleyip karıştırmaya devam edin. Ardından kaşar peyniri ve unu da ekleyip kek harcına benzer kıvamda bir harç elde edin. Son olarak yağ ekleyip kızdırdığınız tavaya bu harçtan kaşıkla dökerek arkalı önlü pişirin. Afiyet olsun.