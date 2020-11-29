Vajina kaşıntısına doğal çözüm var mı sirkeli su ile yıkanın!

Çeşitli nedenlerden kaynaklanan kadınların zaman zaman karşılaştığı vajina kaşıntısı için anlık rahatlamak için doğal çözümleri bir araya getirdik. Vajina kaşıntısına neden olan ve ihmal edilmemesi gereken en önemli nedenlerden biri de cinsel bulaşıcı hastalık belirtilerinden biridir. En kısa sürede bir uzmandan yardım alınması gereken kadınların zaman zaman karşılaştığı bu hastalık genel olarak mantar teşhisi koyulabiliyor. İşte vajina kaşıntılarına karşılık anlık rahatlatan doğal çözüm yolları...

Küvete birkaç damla elma sirkesi koyun

Kaşıntının arttığı ve artık rahatsızlık verici bir boyuta ulaştığı zaman vücudunuzu rahatlatacak en güzel yöntemlerden biri de elma sirkesidir. Küvetinizi ılık su ile doldurun ve daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi dökün ve içerisine girip yıkanın. Bu uygulama kaşıntının boyunu küçültmeye yardımcı olacaktır.

Soğuk su uygulaması

Bilinen en basit yöntemlerden biri de soğuk buz uygulamasıdır. Acil bir çözüme ihtiyacınız varsa buz yöntemi ile acınızın ve kaşıntınızı azaltmak için buz tutabilirsiniz. Buz küperinizi ince bir beze sarıp vajinanızda 5 dakika kadar bekletin. 40 saniye kadar kaldırın ve sonra tekrar aynı uygulamayı yapın. Bu şekilde tam olarak 5 uygulama yaptıktan sonra rahatlayabilirsiniz.

Tuzlu su karışımı

Özellikle mantar teşhisi koyulan mantar enfeksiyonuna karşılık oldukça iyi gelen yöntemlerden biri de tulu suda banyo yapmaktır. Yanma ve vajina kaşıntısına karşılık iyi gelen ve en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Bir bardak ılık su be bir yemek kaşığı kadar tuzu karıştırıp genital bölgenizi yıkayın. Aradan bir kaç dakika geçtikten sonra kaşıntızı azaltacaktır.