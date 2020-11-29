Sütün cilde faydaları cildin nemlenmesine yardımcı oluyor!

Günlük düzenli olarak tüketildiğinde sağlığımız için sayılamayacak kadar çok faydası olan sütün cilt güzelliği için de inanılmaz derecede fayda sağladığını biliyor muydunuz? Öyle ki Mısır'ın efsane kraliçesi Kleopatra bile cilt bakımı için süt kullanıyormuş. İçeriğinde bol miktarda antioksidan ve kalsiyum barındıran süt, kozmetik firmalarının bile vazgeçemediği, ürünlerinin içerisine yerleştirdiği nimetlerden biri. Cildinin kusursuz görünmesini isteyen kadınlar için sütün cilde olan faydalarını derledik. Peki sütün cilde faydaları neler? İşte sütün cildimize olan inanılmaz faydaları!

Siyah noktaları yok ediyor

Düzenli bir şekilde uygulayacağınız süt maskesiyle siyah noktalarınızdan da kurtulabilirsiniz. Kalsiyum oranının fazla miktarda olması sütün cilddeki radikallerlede savaşması anlamına gelmektedir.

Ciltteki kuruluğu giderip tedavi ediyor

Uzmanlar cildinde sivilce şikayeti olanlar için süt maskesini öneriyor. Süt maskesi sivilcelerin kurumasını sağlıyor. Aynı zamanda cildi toksinlerden arındırarak, cildin vitamin eksikliğini de gidermektedir.Aynı zamanda ciltteki kuruluğu da gidermektedir.

Cildi nemlendirir

Süt ciltteki ölü derilerin hızlıca atılmasını sağlamaktadır. Ölü deriden arınan cilt derinlemesine temizlenmektedir. Birçok kozmatik ürünün içerisinde yer alan işlenmemiş süt, cildin derinlerine nüfus ederek nemlenmesine yardımcı olmaktadır.

Suna Dumankaya'dan sivilce gideren süt maskesi

1 tatlı kaşığı maden suyu, 1 tatlı kaşığı süt ve 3 damla limon suyunu iyice karıştırın. Daha sonra karışımın içerisine küçük ekmek parçaları batırın. Bu ekmek parçalarını sivilcelerinizin üzerinde sadece 25 dakika beklettikten sonra suyla temizleyin. Bu uygulamayı 5 gün uygulayabilirsiniz.