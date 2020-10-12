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Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi poz

Müge Anlı'da işlenmeye başlayan Aleyna Çakır olayında şüphelerin hedefindeki Ümitcan Uygun, Çakır ailesinin yaşadığı ilin tabelası önünde poz verdi.

Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi poz
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Gazeteci Müge Anlı'nın ATV ekranlarında yayınlanan programında, haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın dosyası incelemeye alındı. Aleyna'nın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölü olarak bulunmasının ardından ATV Ana Haber'e de yansıyan bir gelişme yaşandı.

Ailenin yaşadığı Kırşehir'e gitti

Aleyna Çakır'ın ailesini defalarca tehdit ettiği bilinen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar yeni bir tehdit olarak görüldü. Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'ın ailesinin yaşadığı ile (Kırşehir) giderek il sınırı levhasının önünde fotoğraf çekilmesi ve bunu sosyal medya hesabı üzerinde paylaşması gündeme oturdu. Konuyla ilgili ATV'ye konuşan Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, Ümitcan Uygun'un elinde silahlarla tehditler savurarak gezdiğini ileri sürdü.

"Bu bir tehdit, bize saldırabilir"

Konu ilgili açıklama yapan Aleyna Çakır'ın acılı annesi "Ben rahatım, serbestim, arkamda dayanağım var. Nasıl gezebiliyor, memleketime gelip nasıl resim çektiriyor. Bu bir tehdit tabi ki, bir anda saldırabilir, yanımda çocuklarım var torunlarım var. Analar artık ağlamasın, evlatlarını yıkayıp mezara koymasın, böylesi katilleri dışarda gezdirmesinler" dedi.

"Elini kolunu sallayarak geziyor"

Baba Mehmet Esen ise "Şahıs, Kırşehir'e gelip levhanın önünde (İl sınırı) fotoğraf çekilmiş, ben geldin buradayım dercesine, elini kolunu sallayarak geziyor, halen neden tutuklanmıyor" ifadelerini kullandı.

 

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