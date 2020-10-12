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Sefalet içinde yaşadığı söylenen Harika Avcı'nın 1 milyon 500 bin TL'si çalındı!

Maddi zorluklar yaşadığı öne sürülen şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı evinde sakladığı 1 milyon 568 bin liranın çalındığını söyleyerek çalışanından şikayetçi oldu.

Sefalet içinde yaşadığı söylenen Harika Avcı'nın 1 milyon 500 bin TL'si çalındı!
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Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, geçtiğimiz yıllarda parasını çaldığını iddia ettiği hizmetlisinden şikayetçi olmuştu. Avcı, ifadesinde yatak odasında bulunan bazanın altında sakladığı paranın hizmetlisi Sunay Y., tarafından çalınmış olabileceğini çünkü, söz konusu paranın bulunduğu yere sadece hizmetlisinin girebildiğini ileri sürmüştü. Avcı'nın şikayeti üzerine başlayan soruşturmada Sunay Y.'nin ifadesi alındı. Suna Y., parayı çalmadığını, kendisine iftira atıldığını, aslında Avcı tarafından kendisinin darp edildiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.

Bazanın altında sakladığı 1 milyon 568 bin lirası çalındı

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sunay Y. hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede olay tarihinde bazanın altında bulunan 1 milyon 568 bin liranın hizmetliden başka kimse tarafından bilinmediği, paranın kendisine sorulduğunda ise saldırgan davranışlarda bulunduğu anlatıldı. Sunay Y., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Zor günler yaşadığı iddia edilmişti

Bir döneme damga vuran, zamanının en önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu söylentileri ortaya atılmıştı. Bir televizyon programına konuşan Harika Avcı'nın ev sahibi, ünlü oyuncunun kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söylemişti.

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