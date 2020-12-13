Yeni dizisi merakla beklenen Özgü Namal, Hükümsüz dizisinin kadrosundan ayrıldı

Özgü Namal, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak olan yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, senaryosunu Oğulcan Kırca’nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak’ın oturacağı ‘Hükümsüz’ dizisinin kadrosundan ayrıldı.

Senaryoda istediği değişiklikler yapımcıdan döndü

7 yıl aradan sonra setlere geri dönmeyi planlayan ünlü oyuncunun projeden ayrılma sebebi olarak yapımın senaryosunda istediği birkaç değişiklik yapılmaması gösterildi.

Set İzmir'e taşınınca kadrodan ayrıldı

Pandemi sebebiyle de daha önce İstanbul’da çekimlerinin yapılması planlanan projenin seti İzmir’e alındı. Geçtiğimiz ekim ayında eşi Ahmet Serdar Oral vefat eden oyuncu, çocuklarının eğitimi sebebiyle İzmir’e gidemeyeceğini belirterek, affını istedi. İki tarafın anlaşması sonucu Namal, kadrodan ayrıldı. Yapım şirketinin Namal’ın yerine, Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir veya Sedef Avcı’ya teklif götüreceği öğrenildi.