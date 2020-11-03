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Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çoban, 82 yaşında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Orhan Çoban, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Usta oyuncu için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

YAKLAŞIK BİR HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU 

Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban  koronavirüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi görüyordu. Usta oyuncu bugğn hayatını kaybetti. 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENMEYECEK

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

 

 

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