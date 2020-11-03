Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Orhan Çoban, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Usta oyuncu için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.
YAKLAŞIK BİR HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi görüyordu. Usta oyuncu bugğn hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENMEYECEK
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.