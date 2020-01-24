Yıldız Tilbe'nin son hali nasıl yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Bergüzar Korel ve Tuba Büyüküstün'den sonra Yıldız Tilbe'de kısa saç modasına uydu. Saçlarını kestiren Yıldız Tilbe yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Tilbe'nin yeni imajı birçok takipçisi tarafından beğenilmedi. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

''Saçlarımı yonttum sayılır''

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yıldız Tilbe yeni imajı ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Saçlarını kısacık kestiren Tilbe paylaşımının altına, "Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal. 'Müslüm' filmini izliyorum" yazdı.

''Çok yakışıklı olmuşsun abla''

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Bazı takipçileri, "Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun? Abla çok doğal olmuşsun yakışmış, Kendine ne yaptın Yıldız?" şeklinde yorumlarda bulundu.



