Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını anlattı!

Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı ve iş kadını Ebru Polat, zayıf kalmanın ve fit bir vücudun formülünü verdi.

Kahvaltıda salça tüketiyor

Ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, çoğu vaktini teknede geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde teknede dans ettiği anları paylaşan şarkıcı, bu sefer de siyah bikinili pozunu yayınladı. Karantina döneminde dahi formuna dikkat eden Polat, zayıf kalmasını kahvaltıda yediği salçaya borçlu olduğunu söyledi. Genç şarkıcının bikinili pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Dans videosu olay olmuştu

Ebru Polat yakın zaman önce kendi kozmetik markasını çıkarmıştı. Cüretkar paylaşımlarıyla her fırsatta adından söz ettiren şarkıcı, geçtiğimiz günlerde İsmail YK'nın Bomba Bomba şarkısıyla ettiği dansla gündeme gelmişti.