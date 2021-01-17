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Zeynep Alkan estetik operasyon için bıçak altına yatacak

Estetik operasyon için bıçak altına yatacak olan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sivri bulduğu çenesini törpületip küçülttürecek.

Zeynep Alkan estetik operasyon için bıçak altına yatacak
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Ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat olan Zeynep Alkan, yeniden bıçak altına yatıyor. 22 yaşındaki oyuncu, bu kez estetik operasyon yaptıracak.

Çenesini törpületiyor

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Zeynep Alkan, uzun ve sivri bulduğu çenesini törpületip küçülttürecek. 22 yaşındaki güzel, bu yüzden bir süre Hollanda'ya sevgilisi Wesley Pabis'in yanına gidemeyecek.

Salgın nedeniyle Türkiye'ye dönememişti

Zeynep Alkan, Amsterdam'da eğitim alıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evine gelmek isteyen Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye'ye dönememişti. Pandeminin ilk dönemlerinde İtalya ve Hollanda'da bulunan Zeynep Alkan, "Hollanda ve İtalya'da sürekli kademeli olarak karantina uygulanıyor. Burası daha rahat, ben de artık buradayım. İstanbul'da kalacağım"

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