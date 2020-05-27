search menu
search
close

Genç gösteren makyaj teknikleri neler kaşlarınızı belirginleştirin!

Uyguladığınız makyaj teknikleriyle arzu ettiğiniz daha genç bir görünüme sahip olmak mümkün. İşte genç görünmeyi sağlayan makyaj teknikleri!

Genç gösteren makyaj teknikleri neler kaşlarınızı belirginleştirin!
-A A+

Son zamanların trendlerinden olan doğal makyajla daha genç bir görünüm sağlamak birkaç basit tüyo ile mümkün. Yapacağınız bir makyaj tekniğiyle yaşınızı büyütmek ya da daha genç bir görünüme sahip olmak elinizde. Doğru makyaj uygulaması daha genç bir görünüm için önem taşıyor. Genç görünmenizi sağlayacak makyaj tekniklerini sizin için sıraladık!

Cildinizi makyaja hazırlayın 

Daha genç bir görünüm elde etmenizin yolu sağlıklı bir ciltten geçiyor. Su içmek ve nemlendirici kremler kullanmak cildi nemlendirerek sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca bu adım makyaj öncesi en önemli hazırlıklardan biri.

Kaşları belirginleştirmek önemli

Makyajınıza kaşlarınızı belirginleştirerek başlamak geriye kalan makyaj ürünlerini nasıl ve ne kadar kullanabileceğiniz konusunda size yol gösterecektir. Böylece çok fazla ürün uygulamayarak 'birikmiş' bir görüntüden uzak durup daha genç bir görüntü elde edebilirsiniz.

Doğru fondöten seçimi 

Genç gösteren bir makyajın en önemli ürünü ince yapılı, nemli veya parlak bir bitiş veren bir fondötenden yararlanmak. Böylelikle cildiniz o genç görünümü fondöteniniz ile yakalayacak.

Doğallıktan kopmayın 

Yoğun göz makyajları, kalın yapılı fondötenler ya da yoğun uygulanmış allıklar kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebilir. Bu neden ile daha az makyaj yaparak daha çok güzellik yakalamayı hedeflemelisiniz!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hatice Şendil'in bayram pozlarına beğeni yağdı! Hatice Şendil'in bayram pozlarına beğeni yağdı!
Magazin
Pınar Altuğ'a atılan çirkin mesajların ardı arkası kesilmiyor! Pınar Altuğ'a atılan çirkin mesajların ardı arkası kesilmiyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
Böyle gelenek görülmedi! İnsan kafalarını küçültüp...
Böyle gelenek görülmedi! İnsan kafalarını küçültüp...
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Şeyma'nın DJ sevgilisinin mahrem fotoğrafları daha neler var neler!
Şeyma'nın DJ sevgilisinin mahrem fotoğrafları daha neler var neler!
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Önceki Haberler
Survivor Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık bitti!
Survivor Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık bitti!
Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil!
Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil!
Ünlü şarkıcı takipçilerinden dua istedi: Çok ağrım var!
Ünlü şarkıcı takipçilerinden dua istedi: Çok ağrım var!
Bilsem ki şarkısına Bahar Gelir yorumu
Bilsem ki şarkısına Bahar Gelir yorumu
Her gün süt içmenin bu faydası inanılmaz!
Her gün süt içmenin bu faydası inanılmaz!
Kalçasını büyüttüren Linet'ten olay paylaşım! Beğeni yağdı!
Kalçasını büyüttüren Linet'ten olay paylaşım! Beğeni yağdı!
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Tereyağlı yumurta kapama
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Tereyağlı yumurta kapama
Damak yarasını yok eden doğal çözümler!
Damak yarasını yok eden doğal çözümler!
Yorumlar