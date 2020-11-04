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İnce eyeliner nasıl sürülür sandığınız kadar zor değil!

İnce eyeliner nasıl sürülür? İnce kuyruklu eyeliner nasıl çekilir? İnce eyeliner sürmenin tüm püf noktalarını sizler için araştırdık. İşte en önemli tüyosu!

İnce eyeliner nasıl sürülür sandığınız kadar zor değil!
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Çoğu kadın için makyaj yapmanın en zor tarafı eyeliner çekme meselesi oluyor! Hele bir de ince çekilmeye kalkışıldıysa işte o zaman tam bir felakaete dönüşebiliyor! Kimileri için oldukça basit olan bu yöntem kimileri için epeyce zaman alan bir hal alıyor. Yapılan bir hata tüm göz makyajınızın mahfolmasına neden olabiliyor. Biz de tüm bu sıkıntılı durumları göz önünde bulundurarak eyeliner çekmenin püf noktalarını sizler için araştırdık. Peki ince eyeliner nasıl sürülür? İnce kuyruklu eyeliner nasıl çekilir? diyorsanız gelin hep birlikte öğrenelim. İşte yapmanız gerekenler! 

GÖZÜN BİTİŞ YERİNİ İŞARETLEYİN 

Kusursuz ince bir eyeliner uygulaması yapmanız gereken ilk şey  için eyeliner ile önce gözün bitiş yerini işaretleyin. Kuyruklu bir eyeliner istiyorsanız, kuyruğun bitmesini istediğiniz yeri de işaretleyin ve sonra bu 2 noktayı birleştirin. Sonra bitişten göz pınarına kadar çizgiyi tek hamlede hızlıca çekin. 

BİRKAÇ DENEMEDE İŞ TAMAM! 

Yavaş bir şekilde hareket etmeniz elinizin titremesine ve eyeliner uygulamanızın bozulmasına yol açabilir. O yüzden hızlı olmalısınız. Ama korkmayın, birkaç denemede bunun çok kolay olduğunu göreceksiniz.

BOZULAN EYELİNER'INIZIN SİLMEYİN! 

Eyeliner'iniz bozulduğu zaman endişeye kapılıp gözünüzün tamamını silmeye sakın kalkmayın. Pamuk yardımıyla sadece bozulan yeri silmeniz kafi olacaktır. Baktınız bu şekilde de çıkarması zor oluyor ozaman far fırçanız ile dumanlı bir görünüm oluşturacak şekilde dağıtabilirsiniz. Tabi göz kalemi ve krem far ile uygulama yaptıysanız. Aksi taktirde silip baştan yapmanız gerekecektir. 

 

 

 

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