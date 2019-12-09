Yılbaşı makyajı nasıl yapılır altın rengi far sürün!

Yılbaşı gecesi ne giyeceğimizin yanında nasıl makyaj yapacağımız da bizim için önemli konulardan. İster dışarda ister evde geçirdiğimiz yılbaşı gecesinde yaptığımız makyaj yeni yıla girerken önem taşımakta. Sizin için derlediğimiz makyaj önerileriyle yeni yıla harika bir görünümle gireceksiniz. İşte birbirinden güzel yılbaşı makyajı önerileri!

Dumanlı göz makyajı

Çoğu kadının favorilerinden biri olan dumanlı göz makyajı, yılbaşı için de harika bir makyaj seçimidir. Kahverengi tonları ve gri rengi farınızı karıştırarak harika bir görüntü yakalayabilirsiniz. Göz makyajında kullanmak istediğiniz en koyu rengi seçin ve göz kapağının katlanma çizgisine uygulayın ve iyice dağıtmaya dikkat edin. Bu uygulamadan sonra göz kapağınızın ortasına metalik bir gri tonunu iyice dağıtın. Bu makyajın ardından maskara ile kirpik diplerinizi belirgin hale getirin. Rujunuzu ise dudak tonunuzda ve oldukça sade bir renkte seçmeye özen gösterin.

Işıltılı görünüm

Yılbaşında ışıltılı bir görünüm stiyorsanız göz kapaklarınıza krem dokulu kahverengi bir far sürmekle başlayabilirsiniz. Ardından farınızın üzerine aydınlatıcı sürün. Ardından kirpiklerinizi maskara ile belirgin hale getirin. Cildinizde ıslak görünüm yaratacak aydınlatıcıları burnunuza ve elmacık kemiklerinize uygulayın. Dudaklarınızı ise olabildiğince renksiz ama parlak bir görünümden yana seçin.

Koyu yeşil göz makyajı

Yeşil göz farı, cesur bir renktir. Hem ten renginize hem de saç renginize uyumlu olacak bir yeşil tonu seçin. Yeşil göz farını parıltı ekleyerek gözünüze sürün. Tercihinize bağlı olarak eyeliner sürebilirsiniz. Bu makyajda kaşlarınız çok önemlidir. Kaşlarınızı şeklini bozmadan kaş kalemiyle doldurun. Böylece yılbaşında kusursuz ve etkileyici bakışlara sahip olabilirsiniz.

Altın gözler ve kırmızı dudaklar

Yılbaşında en çok gördüğümüz altın rengi ve kırmızı rengi makyajınızda kullanarak harika bir görüntü elde edebilirsiniz. Gözlerinizin üstüne altın rengi ve parıldayan bir far sürün, gözlerinizin altına kahverengi kalemle veya far ile belirginleştirin. Son olarak cesur bir seçim yapın ve kırmızı ruju dudaklarınıza sürün. Böylece yılbaşı için harika bir görünüm elde edeceksiniz.

Bakır ve şeftali tonlarında makyaj

Turuncu veya bakır tonları arasındaki göz farını göz kapaklarınıza uygulayın. Göz pınarlarınıza aydınlatıcı sürün ve bakışlarınızı daha etkileyici yapın. Ardından şeftali rengi bir ruj ile makyajınızı tamamlayın. Böylece yılbaşında sade ve güzel bir görünüm elde edeceksiniz.

Renkli eyeliner sürün

Bu yılbaşında siyah eyeliner'dan vazgeçip yerine renkli mor, yeşil, mavi veya kırmızı renklerdeki eyeliner tercih ederek sıra dışı bir görünüm elde edebilirsiniz.