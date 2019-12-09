Evde lahmacun nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Lahmacun pek çoğumuzun severek tükettiği bir yemek. Bu lezzeti dışarıda yemenize ise gerek yok. Evde yapımı kolay çıtır hamuru leziz mi leziz iç harcına bayılacaksınız. İşte ev yapımı lahmacun tarifi!

Lahmacun hamuru malzemeleri

2 su bardağı tam buğday unu

3 su bardağı normal un

1 tatlı kaşığı instant maya

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı kadar ılık su

Lahmacun iç harcının malzemeleri

350 gram kıyma

2 tane orta büyüklükte domastes

2 tane orta büyüklükte soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

maydanoz

karabiber

tuz

kimyon

pul biber

Hazırlanışı

Hamuru için;

İnstant mayayı bir yoğurma kabına lın üzerine sütü ekleyin. Bu karışıma toz şeker ve tuz da katıp bir iki dakika bekleyin. Üzerine tam buğday ve normal beyaz unu azar azar ekleyip kıvama gelinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini sarıp bir süre bekletin. Ardından avuç içi kadar alıp elinizde nce yuvarlayın ve bunları kenara alın.

İçi için;

Soğanları birkaç gelişigüzel parçaya ayırıp rondodan geçirin. Domatesleri de kabuklarını soyduktan sonra rondodan geçirin. Geniş bir kaba bu karışımı alın ve üzerine kıyma ile ince ince kıydığınız maydanoz, domates ve biber salçalarını katın. En son da baharatgları katıp iyice karıştırın. Tezgah gibi düz bir zemine biraz un serbin ve ayırdığınız hamur parçalarını merdane ile açın. Hazırladığınız içi hamurların iç kısmına yayın. Fırını önceden 230 dereceye ayarlayıp ısıtın. Ve tepsiye yerleştirdiğiniz yağlı kağıt üzerine lahmacun yerleştirin. Büyük ihtimalle yer lahmacunu tek başına pişirmeniz gerecektir. 10 dakika kadar sonra piştikçe diğerlerini de pişirerek lahmacun yapımını tamamlayın. Afiyet olsun!