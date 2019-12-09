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Ayak şişmesi neden olur kalp damar sorunu yaşıyor olabilirsiniz!

Birçok nedene bağlı olarak yaşanabilen ayak şişmesi hayat kalitesini etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İşte ayak şişmesinin nedenleri ve tedavisi!

Ayak şişmesi neden olur kalp damar sorunu yaşıyor olabilirsiniz!
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Vücutta biriken ödem kaynaklı ortaya çıkan sorun ayak şişmesi, pek çok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Burkulma gibi bir sebepten olmadığı sürece acı veren bir durum olmasa dahi yaşam kalitesini düşürebilmektedir. Vücudumuzdaki ödem yer çekimi nedeniyle alt tarafta daha belirgin olarak görülmektedir. Şişmiş ayak ve ayak bilekleri ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir. Peki ayak şişmesinin nedeni nedir? İşte ayak şişmesinin sebepleri ve tedavisi!

Ayak şişmesinin nedenleri

Kalp damar hastalıkları 

Hafife alınmaması gereken ayak şişmesi belirtilerinden biri dolaşım sistemine bağlı olarak görülen damar sorunlarından kaynaklı ayak şişmesidir. Aynı zamanda enfeksiyon rahatsızlıkları, lenf damarı tıkanması ve kan damarlarının tıkanması sebebiyle ayak şişmesi oluşmaktadır.

Hamilelik dönemi

Hamilelik dönemi vücutta fazla ödem oluşan değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. Kadınlarda hamilelik döneminde vücuttaki ağırlığın yükselmesi, metobalizmik değişimler gibi nedenlerden dolayı ayak şişmesi sorunu ile karşılaşılıyor.

Yanlış ayakkabı ve çorap tercihi

Kötü çorap ve ayakkabı tercihine bağlı olarak dolaşım sisteminin engellenmesi ile ayak şişmesi sorununa yol açılabiliyor. Tırnak batması gibi durumlarda dolaşım sisteminin etkilenmesi de ayak şişmesine etki ediyor.

Obezite

Obezite, ayaklarınıza aşırı ağırlık binmesinden ötürü, ayak bileği ve ayaklarda şişmeye neden olabilir. Bu nedenle ödem sorunundan kurtulmak için fazla kilolarınızı vermeniz sizi rahatlatacaktır.

Uzun süre ayakta durmak

Uzun süre ayakta durmak veya yürümek ayak ve ayak bileğinizin şişmesinin sebeplerinden biri olabilir. 

Burkulma ve ayak yaralanması

Burkulmaya veya darbeye bağlı olarak tendonlarda zedelenme veya doku yapıda hasara bağlı olarak ayak şişmesi meydana gelebiliyor. Böyle durumlarda eklem yerlerinde bulunan dokular zedelenir ve buralarda sıvı toplanarak şişmeler meydana gelir.

Nasıl geçer?

Ayak şişmesine karşı olarak ayakları dinlendirmek, sıkı ve dar çorap ile ayakkabılardan uzak durmak gerekiyor. Ayakları dinlendirip yukarı tutmak da şişliği gideren yöntemlerden. Ayrıca epsom tuzu ile ayakları yıkamak , şişliğin dinmesine yardımcı alıyor. Uzun süre oturmak ayak şişliğine neden olur bu yüzden kan dolaşımını uygun seviyede tutmak için ara ara ayağa kalkıp dolaşılmalıdır. Sağlıklı beslenmek ve fazla tuzdan kaçınmak da bu durumda önemli. Uzmanlar tarafından ayak şişmesine karşı en önemli önlemlerden birisi olarak ayakların nefes alması gerektiği belirtiliyor.

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