Yaz giyim kombinleri neler parlak pembe oldukça revaçta!

Yazın en güzel yanlarından biri de bizi kışın kasvetinden kurtarıp cıvıl cıvıl renklerle yeniden buluşturması. Kombin tercihlerinde renklerin önemi o kadar büyük ki nasıl göründüğünüzü bile etkileyebiliyor. Özellikle, bu yaz revaçta olan renkleri seçerek kombin yaparsanız değişime siz de şahit olabilirsiniz. Bu sebeple gardrobunuzda mutlaka yer alması gereken 5 önemli rengi sıraladık!

Parlak pembe

Fransız modasının genç ismi Simon Porte Jacquemus'ün tasarımlarıyla son birkaç yazdır gözümüzü gönlümüzü açan parlak pembe, lüks görünen bir yaz kombini için en uygun renk.

Açık mavi

Gökyüzü mavisini Instagram starlarının kombinlerinde, moda devlerinin koleksiyonlarında o kadar sık gördük ki artık lüks bir gardırobun olmazsa olmaz rengi diyebiliriz.

Lime yeşili

Bu yazın favori renklerinden bahsederken lime yeşilinin ilk 5'te olması kulağa şaşırtıcı gelebilir ancak biz buna influencer etkisi diyoruz.

Beyaz

Beyaz da hiç modası geçmeyen renklerden. Sadece bu yaz da değil her yazın vazgeçilmez rengi beyazı lüks görünümler için baştan ayağa beyaz bir kombinle tercih edebilirsiniz. Beyaz parçalarda olduğu gibi elbiseler de oldukça revaçta.