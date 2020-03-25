 SEREN UZUN ‘DAN  YENİ SİNGLE !

‘’PULİM ‘’ şarkısıyla dikkat çeken ,sosyal paylaşım sitesi Youtube ‘da yaklaşık 3 ayda 25 milyon izlenme sayısına ulaşırken, merak konusu olan Seren Uzun ikinci single çalışması Yalnız’ı müzikseverlerin beğenisine sundu…

‘’Yalnız’’ isimli şarkının söz ve müziği ‘’Derdim Olsun’’ ‘’Dolunay’’ gibi rakamsal anlamda yüzlerce milyon dinlenmiş besteleri olan Emre Şakar imzası taşıyor. Düzenleme ise Opirus Müziğe ait. Seren Uzun ‘un ‘’Yalnız ‘’ isimli yeni single ‘ı Back Drop Müzik etketiyle 20 Mart ‘ta dijital platformlarda yayımlandı.

Video klip ;Tahsin Güney yönetmenliğinde profesyonel bir ekiple çekildi. Çok yakında hem yayımlanacak hem de müzik kanallarında yerini almaya hazır. Single fotografları ise ; fotograf sanatçısı Murat Arık’a ait.