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 SEREN UZUN ‘DAN  YENİ SİNGLE !

‘’YALNIZ ‘’  BACK DROP MÜZİK  ETİKETİ İLE TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYIMLANDI!  

 SEREN UZUN ‘DAN  YENİ SİNGLE !
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‘’PULİM ‘’ şarkısıyla dikkat çeken ,sosyal paylaşım sitesi Youtube ‘da  yaklaşık  3 ayda 25 milyon izlenme sayısına ulaşırken, merak konusu olan   Seren Uzun ikinci single çalışması  Yalnız’ı   müzikseverlerin  beğenisine sundu…

 ‘’Yalnız’’ isimli şarkının söz ve müziği ‘’Derdim Olsun’’ ‘’Dolunay’’ gibi rakamsal  anlamda yüzlerce milyon dinlenmiş  besteleri olan Emre Şakar imzası  taşıyor. Düzenleme  ise   Opirus Müziğe ait. Seren Uzun ‘un ‘’Yalnız ‘’ isimli  yeni  single ‘ı   Back Drop Müzik etketiyle  20 Mart ‘ta dijital platformlarda  yayımlandı.

 Video klip ;Tahsin Güney yönetmenliğinde  profesyonel bir ekiple çekildi. Çok yakında  hem yayımlanacak hem de müzik kanallarında yerini almaya hazır. Single fotografları ise ; fotograf sanatçısı Murat Arık’a ait.

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