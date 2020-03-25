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Cilt beyazlatıcı pirinç unu maskesi nasıl yapılır sonuca inanamayacaksınız!

Son zamanlarda kadınların en popüler bakım ürünlerinden biri olan pirinç unu ile cildinizi beyazlatabileceğinizi biliyor muydunuz?

Cilt beyazlatıcı pirinç unu maskesi nasıl yapılır sonuca inanamayacaksınız!
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Pirinç unu maskesi nasıl yapılır? Pirinç unu maskesi ne işe yarar? Son zamanlarda kadınların en çok tercih ettiği bakım maskelerinden biri de hiç kuşkusuz pirinç unu maskesi. Cilt lekelerini yok etmesinden tutunda ciltteki eşitsizlikleri gidermesine ve cilt tonunu açmasına kadar pek çok konuda fayda sağlayan bu maske adeta mucize özelliği taşıyor. Düzenli olarak uygulandığı taktirde çok çabuk sonuç veren bu maskenin nasıl hazırlandığını merak ediyorsanız gelin hep birlikte öğrenelim. 

Cilt beyazlatıcı pirinç unu maskesi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı pirinç unu
3 damla limon suyu
1 fincan süt

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın. Kremsi bir kıvam elde ettikten sonra ılık su ile nemlendirilmiş cildinize uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra iyice durulayın. Bu maskeyi haftada 2 kere yaparak cilt lekelerinden kurtulabilir ve cilt renginizi beyazlatabilirsiniz. 

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