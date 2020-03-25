Dondurma yemenin zararları kaşıkla yiyenler aman dikkat!

Dondurmayı kaşıkla yemenin çok zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar uyarıyor! Dondurmayı kaşıkla sakın tüketmeyin! Peki dondurmayı kaşıkla tüketmenin zararları neler? Tüm merak edilenleri Uzman Dr. Mehmet Soysaraç'tan öğrendik.

DONDURMAYI KAŞIKLA YEMEYİN!

Uzman Dr. Mehmet Soysaraç, özellikle çocukların dondurmayı kaşık yerine yalayarak yemesinin üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açmaması için daha yararlı olduğuna değindi.

Soysaraç, "Sıcak yaz günlerinde her köşede ve her markette renkli bayraklarla süslenmiş dondurma dolapları görürüz.Dondurma yerken neye dikkat etmek gerekir bu da çok önemli bir konudur. Üst solunum yolu hassas olan kişiler, özellikle çocuklar dondurmayı kaşık kaşık değil de yalayarak tüketmelidir.Yine midesi hassas olan kişiler dondurmayı ölçülü yemelidir. 100 gram dondurmada 100 kalori olduğunu biliyoruz. Şekeri olanlar ve diyet yapanlar da dondurmayı ölçülü yemelidirler.'' dedi.