Parazit belirtileri nasıl olur kas ağrıları semptomlarından biri!

Parazitler vücuda iki yolla ulaşabiliyor. Birincisi sularda yaşayan amipler, ikincisi ise tam pişirilmeyen yiyeceklerden vücuda ulaşan parazitlerdir. Dünya üzerinde 3 milyondan fazla insanın yaşamını etkileyen parazitler, ciddi bir sağlık sorunu oluşturuyor. Tüm organlara yayılabilen parazitlerin belirtilerini dikkate alıp tedaviye başlamak şart. Parazitlerin vücutta sebep olduğu belirtileri sizin için sıraladık.

Vücudunuzda parazit olduğunun 10 işareti!

- Uykuda diş gıcırdaması, uyku düzensizliği, sürekli uyuma isteği,

- Kan oranınız düşük olması,

- Kas ağrıları, eklem ağrıları, eller ve ayaklarda uyuşma,

- Vücudun su tutması, adet problemleri, prostat problemleri, idrar yolu enfeksiyonu, rahim kistleri

- İştah kaybı veya iştahın fazla açılması,

- Rahatsız bağırsak sendromu,

- Uzun süre devam eden ishal,

- Sinirlilik, duygu bozukluğu, unutkanlık, depresyon ve buna benzer ruh hali bozuklukları,

- Cilt problemleri; egzama, döküntü, kurdeşen,

- Yorgunluk, tükenmişlik belirtileri vücutta parazit olduğunu gösteriyor.

Lifli yiyecekler tüketerek parazitlerden kurtulun

Vücudunuzda parazit olup olmadığının anlamak için dışkı analizi yaptırabilirsiniz. Doktor kontrolünde yapılan analizde parazitin hangi çeşit olduğu öğrenilebilir. Parazitlerin, en çok sevdiği besin kaynağı şeker ve şekerli ürünlerdir. Bu sebeple şekerli gıdalardan uzak durmanız sağlığınız için faydalı olacaktır. Vücutta parazitlerden kurtulmanın en kolay yollarından biri ise lifli yiyecekler tüketmektir.