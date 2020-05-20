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48 yaşındaki Defne Samyeli karın kaslarını gösterdiği pozuyla olay oldu!

Sunucu Defne Samyeli, karın kaslarının belli olduğu karantina pozuyla sosyal medyayı salladı. 48 yaşındaki Samyeli düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı.

48 yaşındaki Defne Samyeli karın kaslarını gösterdiği pozuyla olay oldu!
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Koronavirüs salgınından korunmak için karantinada olan Defne Samyeli, bu süreçte sporunu aksatmadı. Samyeli son paylaşımında öne çıkan karın kaslarıyla bunu gözler önüne serdi. 

Fit vücuduyla dikkat çekti

48 yaşındaki iki kız annesi Defne Samyeli, evde kaldığı süreçte yediklerine dikkat ederek formunu korudu. Spora verdiği önemle bilinen ünlü sunucu, Instagram hesabından karın kaslarının göründüğü bir pozunu paylaştı. Defne Samyeli'nin bu pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. Samyeli'nin göz emojisi koyarak paylaştığı fotoğrafa kızı Deren Talu'dan da kalp emojileri geldi.

 

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