Balın faydaları neler kas ağrılarını giderir!

Sofraların vazgeçilmez besinlerinden olan bal, içerdiği vitamin, mineral ve amino asitlerle vücudun ihtiyaç duyduğu maddeleri sağlıyor. Balın faydaları saymakla bitmiyor. Yanık tedavisinden, uykusuzluğa, kilo vermeyi kolaylaştırmasından öksürüğe hatta kas ağrılarına birçok derde derman oluyor. Gelin şifa kaynağı balın faydalarına daha detaylı bir şekilde bakalım.

Kan şekerini düzenler

Bal, doğal olduğu sürece şeker hastalarının miktarına dikkat edildiği müddetçe rahatlıkla tercih edebilecekleri bir gıdadır. İçerdiği bileşenleri dolayısıyla kan şekerini düzenleyici bir özelliği de bulunmaktadır. Özellikle tip 1 olarak adlandırılan şeker hastalarına bu sebeple doktorlar günde 1 kaşık kadar bal tüketmelerini önermektedirler.

Kas ağrılarını gideriyor

Özellikle sporcularda meydana gelen fakat yoğun iş yaşamının getirdiği stresle çalışanların da sık sık karşılaştığı kas ağrılarında etkili bir çözüm yöntemi olarak kullanılan balın ağrı azaltıcı bir etkisi bulunmaktadır. Kas bitkinlikleri halinde de kullanılan bu çözüm yöntemi, içeriğindeki früktoz ve glikoz bileşiklerinden ötürü sağlığa da oldukça faydalıdır.

Enerjiyi arttırıyor

Bal, yorgunluk anlarında size en iyi gelebilecek doğal bir enerji deposudur. İçerdiği doğal şeker oranı sayesinde bal, vücuda lazım olan kaloriye kolayca ulaşmanızı sağlayacaktır. Bitkinlik ve düşük enerji sorunlarına karşı birebir gıdalardandır.

Öksürüğü keser

Reçetesiz satılan birçok ilaca göre balın öksürüğü tedavi etme gücü daha yüksektir. Güçlü bir anti bakteriyel olan bal, öksürüğü yok etmek için düzenli olarak tüketilebilir. Tamamen doğal olan bu yöntem sayesinde kimyasal ilaçlardan daha kısa sürede verim alabilirsiniz.

Kilo vermeye yardımcı

Bal içerdiği vitamin, mineral ve çeşitli aminoasitler gibi maddelerle vücuda girdiği andan itibaren yağlarınızı hedef alarak yok etmeye yönelik salgılar üretecektir. Metabolizmayı da hızlandıran bal, bu sayede size daha rahat kilo verme olanağı sunmuş olacaktır.

Cildi güzelleştiriyor

Birçok kozmetik ve güzellik ürünlerinde de karşımıza çıkan bal, özellikle maske olarak cilde uygulandığında cildinizi parlak ve sağlıklı bir görünüme eriştirecektir. Çilli bir yüz yapısına sahipseniz ve cildinizdeki lekelenmelerden şikayetçiyseniz ballı maskeleri tercih edebilirsiniz.

Uykusuzluğu önler

Uykusuzluk problemi günümüz insanlarının en büyük sorunlarından biridir. Bu sorunun da çözüm yolu bala çıkıyor. Bal, içeriğinde bulunan tripofan sayesinde uykunuzun gelmesini sağlayacaktır. Yatmadan hemen önce bir bardak süte bir kaşık bal karıştırıp içmek size rahat ve konforlu bir uykuya eriştirebilir.

Yanıkları iyileştirir

Bal, küçük yanık tedavilerinde de sıklıkla tercih edilen bir antioksidandır. Bakteri ve mantar öldürücü özelliği sayesinde mikrop oluşumlarını önler ve ortadan kaldırır. Balı yanıklarınıza krem şeklinde uygulayabilirsiniz. Sürdüğünüz bölge üzerinde kaşıntı hissi varsa bir süre içerisinde bu kaşıntı hissinden bal sayesinde kurtulabilirsiniz.

Yara ve kesiklere iyi geliyor

Düzenli kullanımlarda bal, yara ve kesiklerin normal iyileşme hızına göre daha erken iyileşmesine olanak sağlıyor. Yaraları iyileştirmenin yanı sıra iltihaplanmaları önlemek, koku ve ağrının da ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.