Bayramda tatlı ne yapsam diyorsanız dikkat zehirlenebilirsiniz!

11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine az bir süre kala hanımları bayram telaşı sardı. Bir yandan temizlikler sürerken bir yandan da ne tatlı yapsam diye düşünüyorsunuz. Ancak bayramda zehirlenebilme ihtimaliniz olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle yapılan tatlılara yanlış bilinenler uygulanınca zehirlenme riski daha da artıyor. Bu riskleri ortadan kaldırmak için Makarna, Lütfen! Kurucusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu misafir ağırlamaya hazırlanan yiyecekler ve tatile gidecek olanlara çeşitli uyarılarda bulundu.

Tereyağlı baklavaları sakın buzdolabında saklamayın!

Ramazan Bayramı'nda misafir ağırlayacaklara önerileri Bayburtluoğlu şöyle sıraladı:

1.Sütlü tatlılar bir saatten fazla buzdolabı dışında kalmamalı. Sütlü tatlı yaptığınızda ya da satın aldığınızda mutlaka buzdolabında muhafaza ediniz.

2.Tereyağlı baklava buzdolabına konamaz ama özellikle ve özellikle çok serin bir yerde kalmalıdır. Evinizde güneş görmeyen, hatta serin bir yerde tereyağlı baklavanızı muhafaza etmeyi ihmal etmeyin.

3.İçeriğinde yumurta bulunan revani gibi tatlılar da geceden mutlaka buzdolabına kaldırılmalı, açıkta bırakılmamalı.

4. Çiğ yumurta kullanılan kremalarda pastörize yumurta tercih edilmesi olası zehirlenmelerin önüne geçecektir.

5. Tatlıların üstünde ikram edilen kaymak mutlaka servis süresine kadar buzdolabında bekletilmeli, servis sırasında çıkartılmalıdır.

6. Dondurmalı tatlıların servisinde dondurma yumuşasın diye dışarı çıkartıldığında problem oluşabilir. Dondurmayı fazla bekletmemeye dikkat edin.