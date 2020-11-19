Kremalı ıspanak çorbası nasıl yapılır mest eden tat!

Elmaelma.com olarak bugün sizlere kış aylarında içinizi ısıtacak, tam bir vitamin ve şifa deposu olan, kremalı ıspanak çorbası tarifini hazırladık. Sofralarında farklı lezzetlere yer açmak isteyenler için harika bir öneri olan bu tarif, kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek.Hafif ve lezzetli olan bu çorbaya bayılacaksınız. Kremalı ıspanak çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile kremalı ıspanak çorbası!

Malzemeler:

500 gram körpe ıspanak, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı un, 4 su bardağı sıcak tavuk suyu, 1/2 su bardağı krema, 1 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber, 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Bol suda yıkadığınız körpe ıspanak yapraklarının suyunu süzdürdükten sonra mümkünse salata kurutucusunda kurutun. Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları hafif bir renk alana kadar kavurun. Arzuya göre elinizle küçük parçalara ayırdığınız körpe ıspanak yapraklarını tencereye aktarın ve soğanlarla birlikte kavurmayı sürdürün. Çorbaya tadı ve kıvamını verecek olan unu kattıktan sonra kokusu çıkıp, renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun.

Taze çekilmiş tane karabiber ve tuzu ilave edin. Sıcak durumda olan tavuk suyunu azar azar tencereye aktarın. Unun topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin. Kıvam almaya başlayan çorbaya kesilmemesi için kremayı azar azar ekleyin, çorbanın altını kıstıktan sonra hızlıca karıştırın. Taneli bir çorba olmasını arzu etmiyorsanız çorbayı bu aşamada blenderdan geçirin. Bu şekilde 5 dakika daha pişirdiğiniz çorbayı sıcak olarak servis kaselerine paylaştırın ve sevdiklerinizle paylaşın.