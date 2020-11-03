Zerdeçalın faydaları neler hastalıklara karşı vücudu koruyor!

Yemeklerde bakım maskesi olarak bir çok alanda kullandığımız zerdeçal aynı zamanda birçok hastalığa karşı koruma görevi bulunuyor. Romatizma, kanser gibi riskli hastalıklardan tutun obezite riskini önlemeye yardımcı oluyor. Prof. Dr. Erdem Yeşilada elmaelma.com okurları için zencefilgiller ailesine dair önemli bilgiler paylaştı.

Özellikle zerdeçal rizomunun baharat olarak yaygın kullanıldığı Hindistan’da mide bağırsak sistemi kanserlerinin seyrek görülmesi, araştırmacıların dikkatlerini bu baharat üzerine çekti. Günümüzde yürütülen bilimsel araştırmalar ise zencefilgiller ailesinden olan zerdeçal, zencefil ve havlıcanın birer sağlık savaşçısı olarak ne kadar etkili olduklarını ortaya koyuyor.

Zencefilgiller çay olarak tüketilebilir!

Zerdeçal, zencefil ve havlıcanın hemen tüm iltihaplı hastalıkların oluşumunda temel rol oynayan 100’ün üzerinde sinyal molekülleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Zencefil ve havlıcan rizomlarının özütlerinin belirli oranlarda karışımı ile hazırlanan formüllerin ise insanlarda romatizma tedavisinde etkili olduğu klinik olarak da gösterilmiştir.

Bu bitkilerin yararı bakımından araştırmacıların dikkatini çekmesi, bu bitkileri baharat olarak sıklıkla tüketen toplumlarda kanser, romatizma gibi bazı önemli hastalıkların görülme sıklığındaki düşük oran. Dolayısıyla sağlığı korumak için bu baharatlara günlük hayatımızda, yemeklerimizde, çaylarımızda daha fazla yer vermemiz akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Zerdeçal çayı ve meyan kökünü ile çayınızı tatlandırarak ''Acaba kilo yapar mı'' soru işaretlerini silebilirsiniz!

Bitkilerden çay olarak yararlanmak istediğimizde hiç şüphesiz etkisi artırabilecek, çayın lezzetini ve aromasını düzenleyebilecek kombinasyonlar yapılması uygun olacaktır. Mesela çayın içine meyan kökü, ısırgan otu ve dulavrat otu ilave edilmesi iltihaplar üzerindeki etkisini artıracaktır. Ayrıca meyan kökü içerisindeki glisirizinin yüzey aktif özelliği ile çayın içerisindeki zerdeçal ve diğer bileşenlerin emilimini artırmasının yanı sıra şekerden 50 misli tatlı özelliği ile çayı tatlandırmaktadır. Tatlandırırken de bildiğimiz şeker gibi kilo aldırmaz.