search menu
search
close

Zerdeçalın faydaları neler hastalıklara karşı vücudu koruyor!

Zerdeçalın faydaları nelerdir? Bilimsel araştırmalara göre zerdeçal kanserden depresyona kadar birçok hastalığa karşı koyuyor. İşte mucize etkileri!

Zerdeçalın faydaları neler hastalıklara karşı vücudu koruyor!
-A A+

Yemeklerde bakım maskesi olarak bir çok alanda kullandığımız zerdeçal aynı zamanda birçok hastalığa karşı koruma görevi bulunuyor. Romatizma, kanser gibi riskli hastalıklardan tutun obezite riskini önlemeye yardımcı oluyor. Prof. Dr. Erdem Yeşilada elmaelma.com okurları için zencefilgiller ailesine dair önemli bilgiler paylaştı.

Özellikle zerdeçal rizomunun baharat olarak yaygın kullanıldığı Hindistan’da mide bağırsak sistemi kanserlerinin seyrek görülmesi, araştırmacıların dikkatlerini bu baharat üzerine çekti. Günümüzde yürütülen bilimsel araştırmalar ise zencefilgiller ailesinden olan zerdeçal, zencefil ve havlıcanın birer sağlık savaşçısı olarak ne kadar etkili olduklarını ortaya koyuyor.

Zencefilgiller çay olarak tüketilebilir!

Zerdeçal, zencefil ve havlıcanın hemen tüm iltihaplı hastalıkların oluşumunda temel rol oynayan 100’ün üzerinde sinyal molekülleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Zencefil ve havlıcan rizomlarının özütlerinin belirli oranlarda karışımı ile hazırlanan formüllerin ise insanlarda romatizma tedavisinde etkili olduğu klinik olarak da gösterilmiştir.

Bu bitkilerin yararı bakımından araştırmacıların dikkatini çekmesi, bu bitkileri baharat olarak sıklıkla tüketen toplumlarda kanser, romatizma gibi bazı önemli hastalıkların görülme sıklığındaki düşük oran. Dolayısıyla sağlığı korumak için bu baharatlara günlük hayatımızda, yemeklerimizde, çaylarımızda daha fazla yer vermemiz akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Zerdeçal çayı ve meyan kökünü ile çayınızı tatlandırarak ''Acaba kilo yapar mı'' soru işaretlerini silebilirsiniz!

Bitkilerden çay olarak yararlanmak istediğimizde hiç şüphesiz etkisi artırabilecek, çayın lezzetini ve aromasını düzenleyebilecek kombinasyonlar yapılması uygun olacaktır. Mesela çayın içine meyan kökü, ısırgan otu ve dulavrat otu ilave edilmesi iltihaplar üzerindeki etkisini artıracaktır. Ayrıca meyan kökü içerisindeki glisirizinin yüzey aktif özelliği ile çayın içerisindeki zerdeçal ve diğer bileşenlerin emilimini artırmasının yanı sıra şekerden 50 misli tatlı özelliği ile çayı tatlandırmaktadır. Tatlandırırken de bildiğimiz şeker gibi kilo aldırmaz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sabah seksinin bu faydasına çok şaşıracaksınız! Sabah seksinin bu faydasına çok şaşıracaksınız!
Cinsellik
99 depreminde ailesini yitiren oyuncunun Elif paylaşımı yürek yaktı! 99 depreminde ailesini yitiren oyuncunun Elif paylaşımı yürek yaktı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kuran'dan ayet paylaşan dünyaca ünlü yazardan alkış toplayan hareket!
Kuran'dan ayet paylaşan dünyaca ünlü yazardan alkış toplayan hareket!
Demet Akalın'ın boynunu görenler şoke oldu! Herkesi uyardı
Demet Akalın'ın boynunu görenler şoke oldu! Herkesi uyardı
Ebru'dan Cadılar Bayramı partisine giden Şeyma'ya küfürlü tepki!
Ebru'dan Cadılar Bayramı partisine giden Şeyma'ya küfürlü tepki!
Ünlü modelden skandal koronovirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün!
Ünlü modelden skandal koronovirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan haber var!
Koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan haber var!
Önceki Haberler
Çocukluğumuzun tadı: Üzümlü kek
Çocukluğumuzun tadı: Üzümlü kek
Tadına doyum olmaz: Ekşili köfte çorbası
Tadına doyum olmaz: Ekşili köfte çorbası
Şiddetli bacak ağrısı bu hastalığın habercisi!
Şiddetli bacak ağrısı bu hastalığın habercisi!
Ayda'nın hayatta olduğunu öğrenen spiker hıçkırıklara boğuldu!
Ayda'nın hayatta olduğunu öğrenen spiker hıçkırıklara boğuldu!
Can Yaman'ın panik anları! Esmer güzelle sabaha kadar eğlendi!
Can Yaman'ın panik anları! Esmer güzelle sabaha kadar eğlendi!
Dilinizdeki lekeler için 3 doğal yöntem!
Dilinizdeki lekeler için 3 doğal yöntem!
Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüse yenik düştü!
Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüse yenik düştü!
Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince...
Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince...
Yorumlar