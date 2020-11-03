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17 Ağustos depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif bebek paylaşımı yürek burktu!

Ailesi Gölcük depreminde hayatını kaybeden oyuncu Ece Dizdar, dün enkazdan kurtarılan Elif bebek için yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

17 Ağustos depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif bebek paylaşımı yürek burktu!
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3 yaşındaki Elif Perinçek, İzmir, Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan yaralı olarak kurtulan 'mucize çocuk' Elif, tüm ülkeyi sevince boğarken en duygusal paylaşımlardan biri de oyuncu Ece Dizdar'dan geldi.

"99'de mucizeyi bekledim, tersini yaşadım"

1999 depreminde henüz 17 yaşındayken anne ve babasını kaybeden Dizdar, Elif'in enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenince sessiz kalamadı. Anne ve babasının geride kalan fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım... Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin. Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum" dedi.

Ece Dizdar kimdir?

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika’da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra’ya taşınan oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ece Dizdar Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır. Ece Dizdar hala İngiltere’de ve Türkiye’de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.

 

 

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