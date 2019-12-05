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Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti!

Megastar Tarkan'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece hayatını kaybetti.

Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti!
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Megastar Tarkan'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece kansere yenik düşerek  hayatını kaybetti.31 yaşındaki Tevetoğlu, Maltepe'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken gözler Megastar Tarkan'ı aradı. Tarkan, cenazeye katılamadı. 

2 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Ünlü sanatçı Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu 2 yıldır kan kanseriyle mücadele ediyordu. Emlak danışmanlığı yapan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Tevetoğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tevetoğlu'nun cenazesi bugün Maltepe Merkez Camii'ne getirildi.

Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti

TARKAN TÖRENE KATILAMADI

İkindi vakti düzenlenen cenazeye çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katılırken, dünyaca ünlü şarkıcı Tarkan yer almadı. Taner Tevetoğlu kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti


 

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