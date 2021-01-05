Diş bakımı nasıl yapılmalıdır bakımsız dişler hangi hastalıklara neden olur?

Ağız ve diş sağlığının vücut sağlığına olan etkilerini konusunda bilgi veren Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, önemsenmeyen ağız ve diş sağlığının kalp ve damar hastalıklarından mide, bağırsak ve solunum rahatsızlıklarına, kemik erimesinden yüksek tansiyona ve şeker hastalığına kadar birçok hastalık riskini arttıracağını söylüyor.

Ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; Türkiye'de her 2 evden 1'inde diş fırçası bulunmazken, en az 6 ayda bir gidilmesi gereken diş kontrolüne 2 yılda bir gidiliyor.Türkiye’de diş macunu kullanımı, diş fırçalama alışkanlığı, diş fırçası değiştirme sıklığı, ağız bakım malzemelerinin kullanımı ve diş hekimine başvuru sayısındaki rakamsal verilere bakıldığında çarpıcı sonuçların ortaya çıktığını dile getiren Diş hekimimiz, ''Ülkemizde ağız ve diş sağlığı yeteri kadar önemsenmiyor. Oysa diş ve diş etlerinde yaşanacak rahatsızlıklar pek çok hastalığa sebep olabilir.''

BAKIMSIZ DİŞLER VÜCUT SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR DİKKAT!

Günde en az iki kere dişlerin fırçalanması gerekmektedir. Ağız ve diş bakımı tüm vücut sağlığı için büyük önem taşıyor. Düzenli fırçalanmayan dişlerde ve diş etlerinde kalan besin artıkları bakteri plağı oluşturuyor. Dişlerde oluşan plağın 1 gramında ise ortalama 500 farklı türden 200 milyar bakteri üreyebiliyor ve enfeksiyonlara neden oluyor. Düzenli bir bakım ve uzman kontrolleri sağlanmaz ise ağız içerisinde oluşan enfeksiyonlar yayılarak tüm vücut sağlığını tehdit etmektedir. Ağızda oluşan enfeksiyonların kalp, damar, mide, bağırsak ve solunum gibi birçok hastalığa yol açmaktadır. Ayrıca sağlıksız ağız ve dişlerin kemik erimesinden yüksek tansiyona ve şeker hastalığına kadar birçok hastalık riskini arttıracağının altını çiziyor.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT!

Ağız ve diş bakımında dikkat edilmesi gerekmektedir. Diş fırçaları en fazla 3 ayda bir değiştirilmeli ve diş fırçalama süresi 2 dakika olmalıdır. Fırçalama işlemi yavaş bir şekilde ve arka dişlere de ulaşılarak yapılmalıdır. Dişler fırçalandıktan sonra diş ipiyle araları iyice temizlenmelidir. Diş macunu kullanımında ise önemli olan macunun fazlalığı değildir. Nohut büyüklüğünde sıkılacak macun yeterli olur. Yılda en az 2 kere de diş hekimine kontrole gidilmelidir. Bunlar yapıldığı sürece ağız ve diş rahatsızlıklarının yanı sıra kaynaklanabileceği hastalıkların da önüne geçilebilmektedir.