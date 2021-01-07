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Plajda görüntülenen 56 yaşındaki oyuncu Keanu Reeves, fiziğiyle yıllara meydan okuyor!

Efsane Matrix serisinin dördüncü filmiyle gündeme gelen 56 yaşındaki Keanu Reeves, Malibu'da plajda görüntülendi.

Plajda görüntülenen 56 yaşındaki oyuncu Keanu Reeves, fiziğiyle yıllara meydan okuyor!
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Ünlü aktör Keanu Reeves pandemi nedeniyle Avrupa kapanmaya gitmeden önce Matrix 4 filminin çekimleri için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunuyordu. Ancak Covid-19 yüzünden çekimler durunca Los Angeles'a, evine geri döndü. Önceki gün güzel havanın tadını çıkarmak için sahile giden oyuncu, denize girerken objektiflere takıldı.

Düzgün fiziği dikkat çekti

Keanu Reeves, kamujlaf rengi mayosuyla denize girdi. Sonra da beyaz havlusuyla kurulanıp üzerine günlük kıyafetlerini giydi. Ünlü aktör, motosikletine binerek plajdan ayrıldı. Keanu Reeves, ne film çekimi sürecinde ne de evine döndükten sonra egzersiz programını aksatmadığını açıklamıştı.

Sevgilisiyle gündem olmuştu

Sahip olduğu büyük servete rağmen, mütevazılığı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Reeves, son dönemde yeni sevgilisiyle de gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Reeves, uzun bir süre sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile el ele bir etkinliğe katılmıştı.

 

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