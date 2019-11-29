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Egzama evde nasıl tedavi edilir evinizi mutlaka temiz tutun!

Dayanılması güç kaşıntılara sebebiyet veren egzamanın tedavisinde hekimlerin verdiği kremlere ek olarak kaşıntılarınızı azaltacak birkaç öneriyi derledik.

Egzama evde nasıl tedavi edilir evinizi mutlaka temiz tutun!
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Egzama, kaşıntı ve yangılı kızarıklıklar şeklinde gözlemlenen bir cilt hastalığıdır. Atopik dermatit olarak da bilinir. Yarattığı kaşıntı ile cilt kuruluğu, kızarıklık yaparak yaşam kalitesinin düşmesine sebebiyet verir. Hastalar için oldukça can sıkıcı bir sağlık problemidir. Çocuklarda ve bebeklerde egzama, yetişkinlere oranla daha yaygın görülür.

Toplumda egzamaya karşı sanılan bulaşıcı olduğu düşüncesi bu hastalıktan muzdarip insanlar için kendilerini toplumdan soyutlamalarına sebep oluyor. Egzamanın tedavisinde hastalığı neyin tetiklediğini bilmek önemlidir. İşte egzamanızı hafifletecek öneriler.

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Hastalığın tedavisinde ilk olarak neye karşı hassas olduğunuzu belirleyin. Kullandığınız şeyleri not almanız egzamanızı neyin tetiklediğini bulmanızda size yardımcı olacaktır. Kullandığınız ürünlerin organik olmasına özen gösterin.

STRESİ AZALTIN

Stresi en aza indirmeye çalışın. Diğer cilt hastalıkları gibi egzama da stresle önemli bir bağa sahiptir. Meditasyon, yoga, müzik dinlemek veya resim yapmak sizi rahatlatacaktır. Rahatlamak için her gün kendinize zaman ayırın. Egzamanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte stresin egzamanın etkilerini kötüleştirdiği bilinmektedir.

EVİ TEMİZ TUTMAK ÖNEMLİ

Evinizi temiz tutun ve alerjenlerden kaçının. Toz akarları, mevsimlik polenler, küf ve kepek gibi maddeler egzamayı tetikleyebilir. Bu yüzden egzamanın iyileştirilmesinde evinizin temizliği önem arzediyor.

BOL KIYAFETLER GİYİNİN

Yün gibi kıyafetlerden uzak durmak ve bol giysiler tercih etmek egzamanın tedavisinde önemli rol oynayan etkenlerden. Çamaşır deterjanı konusunda da deterjanın kalıntı bırakma ihtimaline karşı en doğal olanı tercih etmeye çalışın.

 

 

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