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Bu nasıl kürtaj yasası! Kadınlara zorla görüntüleri izlettirecekler

Son dönemde özellikle ABD’deki yasaklarla gündeme gelen kürtaj karşıtlığına katılan Slovakya, çok tepki çekecek bir planı gündeme getirdi.

Bu nasıl kürtaj yasası! Kadınlara zorla görüntüleri izlettirecekler
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Parlamentoda oylamaya sunulan tasarıya göre, kürtaj yaptırmayı düşünen kadınlar, ultrason görüntülerini görmeye zorlanacak. Bununla da kalmayan tasarı, ayrıca fetüsün kalp atışlarının dinletilmesini de zorunlu kılıyor.

Kürtaja dair reklamların yapılmasını da yasaklayan tasarı, bunu ihlal edenler için cezai yaptırım öngörüyor. Tasarı, Avrupa çapında bir ilki teşkil ediyor.

100 KİŞİDEN 34'Ü DESTEKLİYOR
Birbirine muhalif partilerin desteklediği yasa tasarısının geçmesi ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu belirtiliyor. Focus adlı bir ajans tarafından eylül ayında yapılan bir ankete göre, Slovakyalıların yüzde 55.5’i kürtajın yasaklanmasına karşı çıkıyor, yüzde 34.6’sı tasarıya destek veriyor.

İnsan Hakları örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Marie Stopes International ve Kadınların Güvenilir Kürtaj Hakkı İçin Uluslararası Kampanya’nın da aralarında olduğu 30 kadar sivil toplum kuruluşu, geçen hafta bir mektup kaleme alarak tasarıya karşı çıktı. Örgütler, ‘gerici’ niteledikleri tasarıyı reddetmesi için parlamentoya çağrıda bulundu.

Mektupta, Dünya Sağlık Örgütü’nün kürtaj rehberi dikkate alındığında önerilen değişikliklerin hiçbir tıbbi nedene dayanmadığı da vurgulandı. Örgütler, maddi bir temele dayanmayan tasarıyla Slovakya hükümetinin, ‘kürtajdan kaçınmak için engel yaratma niyetinde olduğunu’ söyledi.

Tasarının kadınların üreme hakkına zarar vereceğini savunan insan hakları örgütleri, bunun diğer Avrupa ülkeleri için de tehlikeli bir örnek olacağını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü’nden Monica Costa Riba, “Bu yasa Slovakyalı kadınların üreme hakları bakımından geriye dönüş için yapılan açık bir girişim. Eğer yasalaşırsa kadınların sağlığına ve refahlarına zarar verecek, güvenli kürtaja erişimlerini engelleyecek, ayrıca Slovakya’nın uluslararası insan hakları konusundaki yükümlülüklerini de ihlal edecek” dedi.

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