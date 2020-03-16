Siğil nedir HPV virüsü siğil oluşumuna neden oluyor!

Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla deride görülen kabarcıkları adlandırmak için kullanılan siğiller, her yaştan insanı etkileyebiliyor. Siğiller çoğunlukla ciddiye alınmayan bir sorun olsa da yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Ciltteki bu sorun tedavi edildikten sonra tekrar oluşabiliyor. Peki siğil neden olur? Nasıl tedavi edilir? Bu soruların yanıtları haberimizde...

Siğil nedir?

Siğil, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen kaba bir dokuya sahip küçük iyi huylu tümörlerdir. Siğiller, human papilloma virüsü (HPV) ailesindeki virüslerden kaynaklanır.

Siğil türleri

Yaygın siğiller

Bu siğil türü, el içi ve üzerinde, parmaklar ve parmak aralarında ayrıca tırnağın etrafında görülür. Deri yapısının bütünlüğünün bozulduğu yerlerde daha çabuk çıkar. Özellikle tırnak yiyen kişilerde yaygındır. Çocuklarda da fazla görülen bir tiptir.

Ayak tabanı siğilleri

Bu tipler tek tek çıkabileceği gibi gruplar halinde de çıkabilir. Nasır görünümünde derinin içine gömülüdürler. Bütün vücudun ağırlığını taşıyan ayaklardaki siğiller kabarık değildir ancak ağrıya sebep olabilirler.

Genital siğiller

Erişkinlerde görülme sıklığı çok fazladır. Kadınlarda genital bölge çevresinde olabilir. Kesinlikle tedavi şarttır çünkü kansere sebep olabilirler. Cinsel ilişki sırasında bulaşma riski oldukça yüksektir.

Düz siğiller

Vücudun herhangi bir yerinde görülebilirler. Bu tip siğiller minik, yumuşak ve düzdür. Saç ve yüz çevresinde görülür.

Siğil neden olur?

Hpv adı verilen human papilloma virüs, siğillerin oluşmasının temel sebebidir. Söz konusu bu hpv virüsünün yüzü aşkın çeşiti bulunmaktadır. Human papilloma virüsü yani hpv derinin en üst kısmındaki hücreleri etkiler ve böylece hücrelerin çoğalmasına ve keratinlerin üremesine sebep olur. Siğiller çoğunlukla insanın ten rengine göre oluşurlar.

Siğil belirtileri

- Ciltte oluşan kabarcıklar,

- Deri renginde veya kahverengi tonlarda boyutları değişkenlik gösteren kabarcıklar görülür,

- Ayak tabanında nasır şeklinde ağrılı sertlik şeklinde kabarcıklar oluşabilir.

Siğile yol açan risk faktörleri

Alerjik bir bünyeye sahip olmak, bağışıklık sisteminin zayıf olması, bağışıklık sistemini düşüren hastalıklar veya ilaçlar, cinsel ilişki, ortak kullanılan ve nemli kalan havlular; hamam, kaplıca, havuz ve tuvalet gibi ortak kullanım alanları siğile yol açan risk faktörleri arasında yer alır.

Siğil tedavisi

Ağız yoluyla bir A vitamini olan isotretinoin maddesi düz siğillerde kullanılabilir. Bunun dışında bağışıklığı arttıran omega-3, beta glucan, çinko gibi besin destekleri tedavileri güçlendirmek için içilebilir. Siğillerde sürülerek kullanılan ilaçlar siğili eriterek ve cildin bağışıklığını artırarak etkili olurlar. Bu amaçla kullanılan ilaçların etkinliğine en az 6-8 hafta kullanılarak karar verilir.

- Soyucu asidik losyonlar ve kremler

- Cantharidin

- Podophyllin

- 5-Flourouracil krem

- Imiquimod