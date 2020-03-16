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Oyuncu Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Kaşıkçı Şaşmaz arasında koronavirüs kavgası!

Kısa süre önce Ukrayna'dan geldiği için boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını göstermediği Necati Şaşmaz avukatları aracılığıyla eşiyle tartışma yaşadı.

Oyuncu Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Kaşıkçı Şaşmaz arasında koronavirüs kavgası!
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Yurt dışından kısa süre önce yurda dönen ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Kaşıkçı Şaşmaz'da kalan çocuklarını almaya gitti. Ancak eşi Nagehan Kaşıkçı Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın koronavirüs için 14 günlük karantinada durmadığı gerekçesiyle çocuklarını eşiyle görüştürmek istemedi. Şaşmaz, çocuklarını polis, avukat ve pedagog eşliğinde icra yoluyla aldı.

Tarafların avukatları sözlü tartışma yaşadı

Çocukların alınması için yasal işlemlerin yapıldığı sırada taraf avukatları arasında sık sık sözlü tartışmalar yaşandı. Karşılıklı beyanların resmi belgeye döküldüğü aşamalarda Necati Şaşmaz, siyah bir panelvanın içinde bekledi. Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi ise evinden çıkarak sık sık avukatlarıyla görüştü. Yaklaşık 2 saat süren işlemler ve sözlü tartışmaların ardından Necati Şaşmaz iki oğluyla birlikte evin önünden ayrıldı. Aracın ön yolcu koltuğunda ise oyuncu Doğuhan Güney'in olduğu görüldü.

"İcra marifetiyle çocukları almıştır"

Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Nazlı Kara, "Necati Şaşmaz kısa bir süre önce yurt dışından dönmüştür ve bu nedenle koronavirüs tehlikesi altındadır. Sağlık Bakanlığı da zaten yurt dışından dönenlerin 14 gün boyunca kendini karantina altına alması gerektiği hususunda uyarıda bulunmuştur. Müşterek çocuklar şu anda hastadır ve bağışıklıkları düşüktür. Bu nedenle müvekkilim tarafından babalarının bir test yaptırması ve sağlıklı çıkması durumunda çocukları görmesi istenmiştir. Ancak maalesef Necati Şaşmaz bunların hiçbirine kulak asmamıştır ve icra marifetiyle çocukları almıştır" dedi. Avukat Nazlı Kara, Nagehan Şaşmaz'ın karantina süreciyle ilgili olarak başvuruda bulunacağını söyledi.

 

 

 

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