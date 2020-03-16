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Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, koronovirüs tüm dünyaya yayılmışken dizi setlerinin buna rağmen devam etmesine isyan etti.

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi
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Koronovirüs tüm hızıyla tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Şuana kadar ülkemizde de 5 vakanın görülmesiyle birlikte önlemler en sıkı düzeye ulaşmış durumda. 400'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep olan virüsün yayılmasını engellemek amacıyla okullar tatil edildi, AVM'ler belirli saatlerde açık olacak. Tüm bunlara rağmen setlerin hala yoğun bir şekilde devam ediyor olması ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Eda Ece'yi kızdırdı. Ece, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ''Tüm bunlar olurken setler devam ediyor" notuyla yapım şirketlerine göndermede bulundu.

Setlerin devam etmesinden şikayetçi oldu 

Koronovirüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından okulların tatil edilmesi ve AVM'lerin belirli saatlerde açık olması gibi alınan önlemlerin yanı sıra izi setlerinin devam etmesi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Eda Ece'yi çileden çıkardı. 

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi

''Setler devam ediyor''

Twitter hesabından koronavirüsle ilgili binlerce önlemin içerdiği paylaşım yapan güzel oyuncu, "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor" notuyla yapım şirketlerine göndermede bulundu.

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi

Bazı set çalışanlarından da destek geldi

Ece'nin paylaşımına birkaç set çalışanından destek geldi. Bazı kullanıcılar uykusuzluk ve yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemini güçsüz kıldığı set ortamında, virüse karşı korunma kurallarını uygulamanın mümkün olmadığını ileri sürerek oyuncuya destek oldular.

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