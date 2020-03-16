Kereviz neye iyi gelir astım tedavisinde birebir!

Zeytinyağlı yemeğiyle Türk mutfağının en sağlıklı lezzetlerinden biri olan kereviz şifa deposu sebzelerin başında yer alıyor. Antioksidanlar, vitamin ve minerallerden zengin yapısı sayesinde kereviz pek çok sağlık sorununun tedavisinde adeta doğal ilaç görevi görüyor. Kerevizin iyi geldiği hastalıklardan biri de astım. Astımın yarattığı iltihaplı durumların şiddetini azaltmada kereviz mükemmel bir besindir. Gelin kerevizin mucizevi faydalarına yakından bakalım!

İltihabı azaltır

Kronik inflamasyon, artrit ve osteoporoz dahil olmak üzere birçok hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Kereviz vücutta iltihaplanmaya karşı koruma sağlayabilen yaklaşık 25 anti-enflamatuar bileşene sahiptir.

Kanseri önleme

Kerevizde luteolin denilen bir flavanoid maddesi bulunuyor. Araştırmacılar luteolin’in kanser karşıtı özelliklere sahip olabileceğine inanıyor. Kereviz ayrıca kanseri etkili bir şekilde önleyen bazı beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artıran kumarinler içerir.

Antioksidan kaynağı

Antioksidanlar hücreleri, kan damarlarını ve organları oksidatif hasardan korur. Kereviz C vitamini, beta karoten ve flavonoidler içerir, ve tek bir sapta bulunan en az 12 ek antioksidan besin türüne sahiptir. Kerevizin aynı zamanda, sindirim sisteminde, hücrelerde, kan damarlarında ve organlardaki iltihaplanma vakalarını azalttığı kanıtlanmıştır.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önlüyor

Kereviz ürik asidin yok edilmesine yardımcı olur, çünkü yaygın olarak idrar söktürücü özellikleri için kullanılır, yani idrara çıkmayı uyarır. Bu nedenle, mesane bozukluğu, böbrek problemleri, sistit ve diğer benzer rahatsızlıkları olan kişiler için iyidir. Kereviz ayrıca kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine de yardımcı olur.

Astım tedavisi

Kereviz içinde bulunan C vitamini serbest radikal hasarını önler ve ayrıca astım gibi iltihaplı durumların şiddetini azaltan anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

Artrit ağrılarını azaltıyor

Kereviz, artrit, romatizma ve gut hastaları için mükemmel bir besindir. Eklemlerin çevresindeki şişliği ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olan anti- enflamatuar özelliklere sahiptir. % 85 3-n-bütilftalit (3nB) içeren kereviz özleri, artrit ve kas ağrısından kurtulmada etkilidir. Kereviz sapları ayrıca, ağrı ve rahatsızlığa neden olabilecek eklemlerin çevresinde oluşan ürik asit kristallerinin giderilmesine yardımcı olan bir diüretik işlevi de görür. Aynı zamanda iltihaplı eklemlerde dokunun büyümesini de artırabilir.

Hamilelerin tüketmesi tavsiye edilmiyor!

Bu bitkinin tohumları uçucu yağlar, flavonoidler, kumarinler ve linoleik asit içerir ve bu nedenle hamile kadınlar için tüketilmesi tavsiye edilmez, çünkü uterusta kasılmalara neden olabilirler.