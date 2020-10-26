Kahve telvesinin faydaları neler peeling etkisiyle kan dolaşımını hızlandırıyor!

Sağlık için faydaları saymakla bitmeyen kahvenin telvesinin de birçok konuda fayda sağladığını duymuş muydunuz? Buzdolabı kokusunu gidermesinden tutun da kan dolaşımını hızlandırmasına kadar pek çok konuda fayda sağlayan telvenin bilinmeyen faydalarına gelin beraber bakalım.

Dibi tutmuş tencereler için mucize

Dibi tutmuş tencereye derman Tencerede yanan yemeğe üzülmek için neden çok. Yanan tencereyi, temizlemek için ise kolay bir yöntem var. Onu bir mutfak fırçasının ucuna ya da süngerinin yüzeyine sürdüğünüz telveyle ovabilirsiniz. Tıkanmış lavaboya, gidere çözüm Kaynamış suyun içine telveyi ve karbonatı atın, tıkanan giderlere dökün. Kimyasal çözümler kadar olmasa da epey etkili bir yöntem.

Peeling etkisiyle kan dolaşımını hızlandırıyor

Güzellik sırrı Güzellik dediğimiz şey en temelde cilt güzelliği. Kahve telvesi de yüzden bacağa, göbekten ellere ayaklara tüm cilt için faydalı. Peeling etkisiyle kan dolaşımını hızlandırıyor, siyah noktaları yok ediyor. Telveyi azıcık ılık suyla hafifçe sulandırıp temizlediğiniz yüzünüze çok hafif hareketlerle sürüp, 10 dakika bekleyip yıkayabilirsiniz. Mesela banyo öncesi vücut peeling’i Kahve telvesinin içine birkaç damla nane, greyfurt, hindistancevizi yağı damlatabilir, selülit sıkıntınız varsa rendelenmiş limon kabuğu da ekleyip cildinize uygulayabilirsiniz.

Buzdolabı kokusuna ilaç

Buzdolabı kokusuna ilaç Telveyi gazete kağıdına yayın, güneşte ya da sıcak bir köşede kurutun. Sonra bir çay altlığı ya da kaseye aktarıp, buzdolabının uygun bir köşesine yerleştirin. O ekşi kokuyu karbonattan daha iyi emiyor. Soğan sarımsak kokusunu giderir Soğan, sarımsak doğradıktan sonra kokusunu gidermek için de ellerinizi telveyle ovuşturup yıkayabilirsiniz. Hem yüzeyde kalan yağ sayesinde nemlendirici etkisi de oluyor.