Merve Boluğur kimdir sevgili kriterlerini açıkladı!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yaratan Merve Boluğur, karşısındaki erkekte aradığı kriterleri açıkladı. Uzun süredir yalnız olan güzel oyuncu, yaptığı soru cevap etkinlikleriyle karşı cinste hangi özelliklere dikkat ettiğini takipçileriyle paylaştı. Boluğur'un "Benden büyük olmalı. İdeal fark 5-6 yaş. Karizma şart, zıpır tipleri sevmem. Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp sevmeli" ifadeleri dikkat çekti.

''Çok yakışıklı istemem''

Boluğur o kriterleri, "Benden büyük olmalı. İdeal fark 5-6 yaş. Karizma şart, zıpır tipleri sevmem. Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp sevmeli. Aklına eseni yapabilmeli. Biraz çılgınlık lazım. İyi eğitimli, yabancı dil bilen, hobileri de olan kişi dikkatimi çeker. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" ifadeleriyle paylaştı.

Merve Boluğur kimdir?

Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmış, Merve Boluğur 16 Eylül 1987 yılında İstanbul’da doğdu.Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. 2006 – 2007 yılları arasında oynadığı Acem Cadı dizisinde ünlenmiştir.Aynı yıl “Keloğlan Kara Prense Karşı” filmiyle sinema dünyasına giriş yapmıştır.2007 yılında Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın başrollerinde yer aldığı “Aşk Yeniden” adlı Tv dizisinin kadrosunda yer aldı. Başarılı oyuncu aynı yıl “Hoşçakal Güzin” adlı dizide yer aldı.2009 yılında Star Tv’de yayınlanan “Kül ve Ateş” adlı dizide yer aldı.Merve Boluğur özellikle 2010 – 2011 yılları arasında yayınlanan Gossip Girl adlı yabancı dizinin yerli uyarlaması olan “Küçük Sırlar”da büyük ün yakalamıştır.2012 yılında Rexona markasının reklam filminde oynadı. 2014 yılında ise Maybelline NewYork’un ilk Türk marka yüzü oldu.Merve Boluğur, büyük aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile 24 Ağustos 2015 tarihinde evlendi. 2017 Ağustos ayında boşanma kararı aldılar.