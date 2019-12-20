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Meşe palamudunun faydaları nelerdir ishale iyi geliyor!

Meşe palamudu kabızlıktan tutun da ishale kadar birçok sorunu gideriyor. İşte meşe palamudunun saymakla bitmeyen faydaları!

Meşe palamudunun faydaları nelerdir ishale iyi geliyor!
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Eylül ayında toplanıp kurutulan, Anadolu'da şifa amaçlı tüketilen bu bitki birçok sağlık sorununa deva oluyor. Kahvenin yapımında ham madde olarak kullanılan meşe palamudu kabızlıktan tutunda ishale  kadar birçok sorunun anında çözülmesine yardımcı oluyor. Peki meşe palamudunun faydaları nelerdir? Meşe palamudunun saymakla bitiremediğimiz bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık! 

Unutkanlığı önlüyor

Kemik sağlığı ve gelişimi için önemli olan potasyum, fosfor ve kalsiyum maddeleri bakımından zengin olan meşe palamudu kemik erimesi gibi rahatsızlıkların riskini azaltır. Aynı zamanda şifa deposu olan meşe palamudu beyin sağlığını da destekleyerek unutkanlık gibi hastalıkları önler.

Damar tıkanıklığını önlüyor 

Doymamış yağ bakımından oldukça zengin olduğundan kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp sağlığını tehdit eden damar tıkanıklığını ve obezite rahatsızlıklarının riskini azaltır. Aynı zamanda Kandaki glikoz seviyesini düzenlendiğinden diyabete neden olan riskleri azaltır. 

Kabızlığa ve ishale iyi geliyor 

Lif bakımından zengin olan bu besin sindirim problemlerini gidererek mide ve bağırsak hastalıklarının riskini önler. Bu besin hem kabızlığa hem de ishale iyi gelir. 

Cildin deforme olmuş yüzeyini onarıyor

Cildin deforme olmuş yüzeyini kısa sürede onarır ve iyileşmesini hızlandırır. Kaynar suyun içerisine bir avuç meşe palamudu atıp bir gün sonra o suyu şifa olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bu suyu eski zamanlardaki kadınlar cilt temizleme olarak kullanırlarmış.

Nasıl kulllanılır?

Sık ishallerde 1 yemek kaşığı meşe palamudu tozu tüketildiğinde hem ishali engellemiş hem de bağırsak florasalarını dengelemiş olursunuz.  Egzama rahatsızlıkları için meşe yaprakları ve kabukları kaynatıp suyu ile o bölgeleri yıkayabilirsiniz.Doğal yollarla diş çürüklerini engelleyip dişleri beyazlatmak istiyorsanız. Pelit otu, karabiber, kurutulmuş limon tozu ve meşe palamut tozunu karıştırıp kaynatınız. Elde ettiğiniz macun ile günde iki defa dişlerinizi fırçalayınız.

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