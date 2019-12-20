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Beyonce derin bacak dekolteli elbisesiyle büyüledi!

Rapçi Daddy'nin 50. yaş kutlamasına katılan 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Beyonce, derin bacak dekolteli elbisesiyle herkesi büyüledi.

Beyonce derin bacak dekolteli elbisesiyle büyüledi!
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Ünlü şarkıcı Beyonce, rapçi Daddy'nin doğum günü partisinde tercih ettiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle herkesi büyüledi. Kusursuz fiziği ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti. 

Cesur dekoltesiyle büyüledi 

ABD'li şarkıcı Beyonce, geçtiğimiz haftasonu eşi Jay-Z ile birlikte, rap şarkıcısı Daddy'nin 50. yaş kutlamasına katıldı.Kalça üstünden başlayan cesur dekoltesini, üzeri taşlarla bezeli bir yaprak detayıyla tamamladı. 

Beyonce derin bacak dekolteli elbisesiyle büyüledi!

4 milyonun üzerinde beğeni aldı 

Doğum günü gecesinde tercih ettiği kombinini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Beyonce'un fotoğraflarına, 4 milyonun üzerinde beğeni geldi.


Beyonce derin bacak dekolteli elbisesiyle büyüledi!

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