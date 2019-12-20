Beyonce derin bacak dekolteli elbisesiyle büyüledi!

Ünlü şarkıcı Beyonce, rapçi Daddy'nin doğum günü partisinde tercih ettiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle herkesi büyüledi. Kusursuz fiziği ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Cesur dekoltesiyle büyüledi

ABD'li şarkıcı Beyonce, geçtiğimiz haftasonu eşi Jay-Z ile birlikte, rap şarkıcısı Daddy'nin 50. yaş kutlamasına katıldı.Kalça üstünden başlayan cesur dekoltesini, üzeri taşlarla bezeli bir yaprak detayıyla tamamladı.

4 milyonun üzerinde beğeni aldı

Doğum günü gecesinde tercih ettiği kombinini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Beyonce'un fotoğraflarına, 4 milyonun üzerinde beğeni geldi.



