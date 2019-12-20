Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz ay Taksim meydanında keçi gezdirerek gündeme gelen genç oyuncu Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı derin yırtmaçlı elbiseli fotoğrafına adeta beğeni ve yorum yağdı. Zeynep Alkan güzelliği ve fiziği ile yine herkesi büyüledi.

Cesur pozu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan son pozu ile adından yine söz ettirmeyi başardı. Zeynep Alkan, şimdilerde vizyona girmeye hazırlanan ''Kırkyılan'' isimli filmde Natalie adlı bir pavyon çalışanına hayat verecek. Güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken Alkan, Instagram'dan yayınladığı derin yırtmaçlı pozu ile herkesi kendine hayran bıraktı. Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, ''Kırk yalan için yola çıktık geliyoruz ! sizleri güldürebilirsek eğer ne mutlu bize vee bu güzel elbise için çok teşekkür ederim'' notunu düştü.

Zeynep Alkan kimdir?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi almıştır. Zeynep Alkan'ın rol aldığı Kırk Yalan filmi 20 Aralık'ta vizyona girecek.