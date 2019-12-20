search menu
search
close

Mide kanseri neden olur daha çok erkeklerde görülüyor!

Tuzlu yiyecekler, tütsülenmiş ve mangalda hazırlanmış yiyecekler, mide kanseri riskini arttırıyor. İşte mide kanserine dair tüm merak edilenler!

Mide kanseri neden olur daha çok erkeklerde görülüyor!
-A A+

Kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan mide kanseri kilo kaybı, karın ağrısı, kusma, midede şişkinlik gibi belirtiler veriyor. Mide kanserinden korunmak için ise özellikle tuzlu ve tütsülenmiş yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.

Mide kanseri ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Medigold Sultan Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar,” Mide kanseri sıklıkla 50-60’lı yaşlarda kadınlara nazaran daha çok erkeklerde görülen, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan tehlikeli bir kanser türüdür. Tuzlu yiyecekler, tütsülenmiş ve mangalda hazırlanmış yiyecekler, helikobakter pilori enfeksiyonu, sigara, geçirilmiş mide ameliyatları, kronik atrofik gastrit (mide yüzeyinin uzun süreli iltihabı), pernisiyöz anemi gibi nedenler mide kanseri riskini arttırır. İştahsızlık, kilo kaybı, karın sağrısı, halsizlik, bulantı, kusma, midede şişkinlik, karaciğer büyümesi, karında sıvı birikmesi gibi belirtiler verir. Böyle bir durumda hastaların acil olarak uzmana başvurup endoskopi yaptırmaları tavsiye edilir. “dedi.

Ülkemizde en sık rastlanan kanserler arasında.

Mide kanserinin ülkemizde en sık rastlanan kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çeken Fatih Kar erken tanının önemine dikkat çekti. Kar,” Mide kanseri çeşitli nedenlerden ötürü mide mukozasında kötü huylu tümörlerin gelişmesi sonucunda gerçekleşir. Mide kanseri tüm kanserler arasında en sık karşılaşılan dördüncü kanserdir. Ülkemizde en sık rastlanan kanserler arasındadır. Midenin herhangi bir bölgesine yerleşen ve genellikle lenf bezleri, karaciğer, akciğer gibi organlara yayılım yapabilir. Erken tanı bu kanserde de büyük önem taşıyor. Doğru tedaviler uygulanarak mide kanseri kontrol altına alınabilir. Korunmada ise uzman kontrolü ve doğru beslenme büyük rol oynuyor.” ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası düzenli kontrol şart.

Mide kanseri tedavilerinin multidisipliner bir yaklaşımla planlandığını ifade eden Kar,” Erken evrede tanı konulan uygun hastalara ameliyat şansı doğmaktadır. Yaklaşık 2-5 saat süren mide ameliyatı sırasında midenin büyük bir kısmı veya tamamı alınmaktadır. Mide ameliyatı sonrası da hastaların mutlaka düzenli doktor kontrolünde kalması gerekir. Hastanın beslenme programını ve şeklini uzmanların önerdiği şekilde düzenlemesi gerekir. İleri evrede tanı konmuş hastalara cerrahi önerilmemektedir. Bu yüzden erken teşhis mide kanserinde hayat kurtarıcıdır. Mide kanseri genellikle geç dönemde şikayet verir. Bu nedenle hastalar çoğunluğu yakalandığında ileri evrelere ulaşılmış olmaktadır. Erken teşhis edildiğinde ise tamamen iyileşme sağlanabilmektedir. Bu nedenle toplumsal bilinçlenme mide kanserinin önlenmesi ve tedavisinde çok önemlidir. Belli aralıklarla kontrol olmak ve endoskopi yaptırmak erken teşhiste çok önemlidir.” şeklinde konuştu. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gece sık sık terliyorsanız dikkat! Gece sık sık terliyorsanız dikkat!
Sağlık
Stresin zararlı etkilerini azaltıyor! Stresin zararlı etkilerini azaltıyor!
Psikoloji
En Güncel Galeriler
Obez kadın, Barbie bebek olmak için ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Obez kadın, Barbie bebek olmak için ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Ünlü oyuncu dekoltesiyle ağızları açıkta bıraktı!
Ünlü oyuncu dekoltesiyle ağızları açıkta bıraktı!
Ünlü şarkıcı en sevdiği cinsel pozisyonu uygulamalı olarak gösterdi!
Ünlü şarkıcı en sevdiği cinsel pozisyonu uygulamalı olarak gösterdi!
Çirkin diye dalga geçiyorlardı son halini gören bir daha bakıyor!
Çirkin diye dalga geçiyorlardı son halini gören bir daha bakıyor!
Burcu Kıratlı hamile mi? İşte ilk açıklama!
Burcu Kıratlı hamile mi? İşte ilk açıklama!
Önceki Haberler
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten cesur poz! Görenler mest oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten cesur poz! Görenler mest oldu!
Bu ağrıyı hafife almayın süründürüyor!
Bu ağrıyı hafife almayın süründürüyor!
Kanseri önlediği kanıtlandı: Yumurta çiçeği
Kanseri önlediği kanıtlandı: Yumurta çiçeği
Ünlü çiftin nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Ünlü çiftin nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Çağla'nın ''kırbaç fantazisi'' sorusuna verdiği yanıt şoke etti!
Çağla'nın ''kırbaç fantazisi'' sorusuna verdiği yanıt şoke etti!
Diş çürümesini önleyen mucize besin!
Diş çürümesini önleyen mucize besin!
Vejetaryen beslenmenin bu zararı şaşırtıyor!
Vejetaryen beslenmenin bu zararı şaşırtıyor!
Vücudu enfeksiyonlardan koruyor!
Vücudu enfeksiyonlardan koruyor!
Yorumlar