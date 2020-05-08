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Mahlep neye iyi gelir karaciğerdeki toksinleri atıyor!

Hoş kokusuyla hamur işlerinde tercih edilen bir baharat olan mahlep, karaciğerdeki tüm toksinleri atıyor. İşte mahlebin hiç bilmediğiniz yararları!

Mahlep neye iyi gelir karaciğerdeki toksinleri atıyor!
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Ana yurdu Orta ve Güney Avrupa olan mahlep, beyaz renkli bir çiçektir, geliştikçe siyah renk alır. Yağ ve toz halinde satılan mahlep, çatal, kandil simidi gibi hamur işlerinde hoş kokusu ve aroması sayesinde sıklıkla kullanılıyor. Mahlebin sağlığa olan faydaları da saymakla bitmiyor. Karaciğerleri temizleyen bir besin olması da bu faydalarından biri. Gelin mahlebin faydalarına birlikte göz atalım...

Şeker hastalığına iyi geliyor

Kandaki şeker oranını düzenleyen en etkili besinlerden olan mahlep, şeker hastaları için ideal bir besin. Antidiyabetik özellikler gösterdiğinden şeker hastalarına da iyi geliyor. Aynı zamanda vücudun günlük enerji ihtiyacını karşılıyor.

Karaciğer dostu

Vücuttaki biriken toksinleri karaciğerden temizlemeye yarayan mahlep, idrar yolu ile toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor ve karaciğer hastalıklarının iyileşme sürecine destek oluyor.

Astıma iyi geliyor

Mahlep, yatıştırıcı etkisi sayesinde astıma iyi geliyor. Nefes darlığı ve astım solunum sorunlarına dayalı rahatsızlıklara çözüm oluyor.

Karın ağrılarına birebir

Karın ağrılarına iyi geliyor, böbreklerde yaşanan sorunlar nedeniyle oluşabilen ağrıları da hafiflettiği söyleniyor.

Kalp-damar hastalıklarının düşmanı

Güçlü bir antioksidan etkisi olduğundan vücudu serbest radikallerden koruyor, bu sayede kalp ve damar hastalıklarından da koruyor.

Afrodizyak etkili

Mahlep, vücuda enerji veriyor, bu özelliği nedeniyle afrodizyak etkisi de gösteriyor.

Kemik sağlığına iyi geliyor

İçeriğinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik gelişimine ve sağlığına da katkı da bulunuyor.

Sindirim sistemine destek

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olarak sindirimi hızlandırıyor.

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