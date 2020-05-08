Ciltten saç boyası nasıl çıkar saç boyasıyla çıkarın!

Saçınızı ister evde ister kuaförde boyatmış olun, boya sonrası saç diplerine bulaşan lekeler kaçınılmaz oluyor. Lekelerin daha fazla yayılmasını engellemek ise aslında elinizde. Saç boyasını ciltten çıkarmanın en pratik yolunu sizin için paylaştık. İşte saç boyası lekesinden kurtulmanın yolu!

Boyanın daha fazla bulaşmasını önleyin

Saç boyasının cildinize daha fazla bulaşıp yayılmasını önlemek için eldiven takarak işe başla. Böylece cildinden çıkardığın boya eline bulaşmamış olacak.

Cildinize bulaşan boyayı yine saç boyasıyla çıkarın

Bu size garip gelebilir, ancak cildinize bulaşan saç boyasını, yine saç boyasıyla çıkaracağız. Böylece başka hiçbir malzemeye ihtiyacın olmadan, saç boyası lekelerinden kolayca kurtulacaksın. Saç çizginiz, boynunuz ya da ellerinizde oluşan lekeler fark etmez, üstlerine saç boyası uygulayarak onlardan kolayca kurtulmayı deneyeceğiz.

Kalan boyayla cildinize masaj yapın

Saç boyası lekelerinin üzerine, artan saç boyası ile 2-3 dakika kadar masaj yaparak, kurumuş ve leke bırakmış boyayı tekrar aktif hale getirin. Aktif hale gelen boyanın cildinizden çıkması daha kolay hale gelecek.

Boya solduğunda sabunlu bezle çıkarın

Boya cildinizde solmaya başladığında, sabunlu bir bez yardımı ile lekelerden tamamen kurtulun. Daha sonra akan suyun altında cildinizi yıkayabilirsiniz. Bu arada tüm bunları yaparken lekeleri daha da yaymamaya özen gösterin.